WhatsApp ya permite chatear con otras apps sin salir de la plataforma: así puedes activarlo

WhatsApp ha comenzado a habilitar una nueva función que permite comunicarse con usuarios de otras apps sin necesidad de abandonar la plataforma. Esta novedad responde a las obligaciones del Reglamento de Mercados Digitales de la Unión Europea, que exige a las grandes compañías facilitar la interoperabilidad entre servicios digitales.

Con este sistema, los usuarios podrán recibir mensajes procedentes de aplicaciones externas directamente en WhatsApp. La función no se activa automáticamente, sino que debe habilitarse manualmente desde los ajustes de la cuenta, (abre WhatsApp, ve a Ajustes, entra en Cuenta, pulsa en Chats de terceros, activa la opción y elige las aplicaciones compatibles) donde también se puede decidir cómo organizar estos chats, por ejemplo en una bandeja separada o integrada con el resto de conversaciones.

Aunque la función empezó a desplegarse a finales de 2025, ya puede activarse en nuestro país. Por el momento, BirdyChat es la primera aplicación que se ha integrado oficialmente. Cabe destacar que esto solo funciona en los chats individuales y que no se verá la foto de perfil ni el nombre de la otra persona, sino que, únicamente, se comparten números de teléfono.

La interoperabilidad está pensada inicialmente para usuarios registrados en la Unión Europea y busca facilitar la comunicación entre distintos servicios manteniendo el control sobre la privacidad y la seguridad. Según se explica, las conversaciones seguirán contando con medidas de protección para garantizar que los mensajes permanezcan seguros.

Esta actualización supone un cambio importante en el funcionamiento tradicional de WhatsApp, que hasta ahora solo permitía hablar con otros usuarios de la misma aplicación. Con esta apertura a plataformas externas, la compañía pretende adaptarse a la normativa europea y ofrecer más opciones de comunicación sin obligar a cambiar de app.