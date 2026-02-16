Apple anuncia un evento en marzo, ¿qué podemos esperar?

Apple ya tiene fecha para uno de sus lanzamientos más esperados de esta primavera. La compañía ha enviado invitaciones para lo que denomina una “special Apple Experience” que se celebrará el próximo 4 de marzo de forma simultánea en Nueva York, Londres y Shanghái.

El evento comenzará a las 9:00 de la mañana, hora del Este en Estados Unidos, las 19:00 en España, y el simple hecho de que Apple lo presente como una “experiencia” y no como un evento tradicional ya ha disparado las especulaciones.

IPhone 17e y más sorpresas para marzo

Lo cierto es que apunta a una presentación importante, más que la clásica keynote retransmitida desde el Apple Park. Además, coincide de lleno con el Mobile World Congress de Barcelona, el mayor escaparate anual del sector. Apple rara vez participa en esta feria, pero situar su cita en esas fechas es una forma muy efectiva de captar la atención mediática global.

Aunque la invitación no revela productos concretos, los rumores apuntan con fuerza a la presentación del iPhone 17e. Este modelo sería el relevo natural del iPhone 16e y ocuparía el puesto del móvil más asequible del catálogo actual de Apple.

Las filtraciones de los últimos meses apuntan a una renovación. El iPhone 17e mantendría una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, pero con un cambio visual importante: diría adiós al notch clásico para integrar la Isla Dinámica que ya conocemos de los iPhone 17.

Siguiendo con el hardware del iPhone 17e, el nuevo modelo contaría con el procesador Apple A19, el mismo que utilizan sus hermanos mayores, aunque previsiblemente con ajustes internos para diferenciarlo en rendimiento.

Otra novedad es la llegada de MagSafe. El iPhone 17e integraría el sistema magnético en la parte trasera, lo que abre la puerta a todo el ecosistema de accesorios compatibles y a la carga inalámbrica magnética.

Donde puede haber cierta decepción es en el apartado de Siri. Aunque el chip A19 permitirá ejecutar funciones avanzadas de Apple Intelligence, el nuevo Siri impulsado por modelos más avanzados podría retrasarse algunas semanas más debido a ajustes internos. Pero de momento, habrá que esperar.

Más allá del iPhone 17e, el 4 de marzo también podrían ver la luz nuevos MacBook con chips M5, actualizaciones de iPad e incluso nuevos colores para accesorios. Sin embargo, todo indica que el gran protagonista será ese iPhone más asequible. El 4 de marzo saldremos de dudas…