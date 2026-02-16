La app de YouTube llega a las Apple Vision Pro, pero con grandes limitaciones

Han pasado dos años desde el lanzamiento de las Apple Vision Pro y, por fin, hay una aplicación oficial de YouTube para visionOS. Sí, dos años han pasado desde el lanzamiento del modelo original, y todavía no había una app oficial para uno de los servicios más utilizados.

Lo peor de todo es que, además de llegar con retraso, esta app de YouTube cuenta con una gran limitación si tienes las primeras Apple Vision Pro con procesador M2.

YouTube llega a las Apple Vision Pro

Hasta la llegada de esta app , los usuarios tenían que conformarse con acceder a YouTube desde Safari. Funcionaba, sí, pero no era la experiencia que uno espera de un producto que juega en la liga premium. También existió una app de terceros llamada Juno, que fue retirada de la App Store por incumplir las condiciones del servicio. En resumen: durante dos años, el visor estrella de Apple no tuvo acceso directo y optimizado a YouTube.

La nueva aplicación ya está disponible en la tienda de visionOS y, sobre el papel, cumple con lo prometido. Permite ver vídeos estándar, Shorts, contenido en 180 grados y en 360 grados. La interfaz está adaptada al entorno espacial, los vídeos pueden anclarse frente al usuario y resulta especialmente cómoda si estás tumbado. Además, puedes acceder a tus suscripciones, historial, listas y recomendaciones como en cualquier otra plataforma.

App de YouTube para Apple Vision Pro | YouTube

Pinta bien, ¿verdad? Pues que sepas que en el modelo más reciente con chip M5, incluso es posible reproducir vídeos en 8K, pero no pasa lo mismo con las primeras Apple Vision Pro. De esta manera, los propietarios del modelo original con chip M2 se quedan en 4K.

Y no porque el hardware no pueda hacerlo. El formato Apple Immersive Video, diseñado específicamente para el visor, se graba en 8K. Técnicamente, el dispositivo es capaz de mostrar ese nivel de detalle. Sin embargo, Google ha decidido reservar la reproducción en 8K para la versión más nueva.

Es cierto que el 4K en las Vision Pro sigue siendo espectacular. La densidad de píxeles y la calidad de las pantallas hacen que la experiencia sea superior a la de la mayoría de televisores. Pero cuando hablamos de un producto que ronda cifras de cuatro dígitos, dejar fuera a la primera generación en la máxima calidad disponible genera fricción.

La llegada de la app es, sin duda, una buena noticia. Pero nos deja con un sabor agridulce por un nuevo movimiento que no tiene sentido: dejar fuera a un dispositivo que cuesta más de 3.000 euros y que técnicamente está preparado para reproducir contenidos en 8K.