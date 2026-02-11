Los Samsung Galaxy S26 ya tienen fecha de presentación oficial

Llevamos meses conociendo detalles sobre los futuros Samsung Galaxy S26, y por fin conocemos cuándo se van a presentar. Al final los rumores una vez más se han hecho realidad, y este año llegan más tarde de lo que había sido habitual en los últimos años. Y es que de presentarse a mediados de enero, ahora serán oficiales a finales de este mes de febrero. Y es que la firma coreana ha anunciado hace unos minutos la celebración de su nuevo evento Unpacked, que como sabéis es el que suele albergar la presentación de sus dispositivos de alta gama, y en este caso no será una excepción.

¿Cuándo se celebra el Unpacked 2026?

Pues bien, Samsung ha publicado en sus redes sociales hace unos minutos la celebración de su Galaxy Unpacked de febrero de 2026 para el próximo día 25, así que se celebrará justo dentro de dos semanas. Como es habitual en los últimos años, la IA volverá a ser protagonista. Y es que Galaxy AI se ha convertido en uno de los principales motores de ventas de Samsung desde la serie de los Galaxy S24.

En este caso, el mensaje que acompaña a la invitación es que Los siguientes móviles con inteligencia artificial hacen tu vida más fácil. Y es que este mensaje recurrente es el que Samsung está transmitiendo en los últimos años sobre las enormes capacidades de IA de sus smartphones. Recordemos que Galaxy AI está basado desde sus inicios en la IA de Google, Gemini, algo que ha sido un completo acierto para Samsung, que desde el primer momento ha liderado la carrera por la IA en smartphones junto a Google.

¿Qué esperar de los Samsung Galaxy S26?

Como es habitual, Samsung no es precisamente eficiente manteniendo en secreto las características de sus futuros smartphones, y este caso no ha sido una excepción. Porque en los últimos días se ha filtrado prácticamente todo alrededor de los nuevos topes de gama de los coreanos. Lo que sabemos es que tanto los Galaxy S26 y S26+ contarán con el procesador de la casa, el Exynos 2600 en Europa, mientras que el modelo Ultra disfrutará del potente Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Tristemente no habrá muchas novedades en lo que a cámaras se refiere, parece que Samsung se volcará en mejorar las lentes para reducir los reflejos indeseados, sobre todo en el modelo Ultra, pero podemos esperar los mismos sensores de sus predecesores. Donde sí que vamos a ver una evolución sustancial es en la carga rápida de este teléfono. Y es que se espera que el Samsung Galaxy S26 Ultra cuente por fin con una carga de 60W.

Que aunque lejos de las velocidades de sus competidores chinos, ya es una potencia respetable de carga, que reducirá el tiempo de recarga a apenas 40 minutos, lo que no está nada mal. Por supuesto, se espera que vengan cargados de nuevas funciones de IA basadas en Gemini. Un gemini que, por cierto, terminará alimentando al Siri de los iPhone en las próximas semanas.