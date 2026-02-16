Apple ya trabaja en un iPhone Flip, ¿qué sabemos de este modelo?

Llevamos años esperando la llegada del primer teléfono plegable de Apple, y todo apunta que en 2027 veremos el esperado iPhone Fold. Pero ahora nos hemos llevado una sorpresa: la firma de la manzana mordida trabaja en un próximo modelo con el que sorprender a su público.

De esta manera, se acaba de filtrar que Apple está trabajando en su primer teléfono plegable tipo concha con el que competir contra dispositivos como el Samsung Galaxy Z Flip 7 o el Motorola Razr, dos de los máximos exponentes del formato compacto plegable.

Todo lo que sabemos del iPhone Flip

Como ya sucede con los modelos actuales en el mercado, un iPhone Flip buscaría ser un móvil que, cerrado, ocupe la mitad del espacio en el bolsillo y que, abierto, ofrezca una experiencia completa sin renunciar a la identidad del iPhone.

Decir que estamos ante un rumor o filtración, por lo que hay que coger la información con pinzas hasta que sea oficial. Pero lo cierto es que la fuente es nada más y nada menos que Fixed Focus Digital, con más de dos millones de seguidores en Weibo, además de un gran bagaje aciertos y sus filtraciones que nos hacen pensar que este modelo está en sus primeras fases de creación.

También conviene recordar que Bloomberg, a través de Mark Gurman, ya adelantó que Apple estaba trabajando en un diseño cuadrado tipo concha. Así que, está claro que Apple nos va a dar una sorpresa con su esperada gama de iPhone con pantalla plegbale.

Este supuesto iPhone plegable con tapa llegaría después del primer iPhone plegable tipo libro que Apple estaría preparando. Respecto a sus característica, contaría con una pantalla interior de 7,8 pulgadas sin pliegue visible y una pantalla externa de 5,5 pulgadas.

Además, presumiría de Touch ID integrado, dos cámaras traseras, el futuro chip A20 y un módem C2 propio. Su lanzamiento podría producirse junto a la futura generación iPhone 18 Pro y Pro Max, por lo que Apple podría presentar dos versiones plegables en 2027.

De esta manera, el modelo tipo libro competiría en productividad, multitarea y consumo multimedia gracias a su gran panel, mientras que el iPhone Flip apuntaría a quienes buscan un modelo plegable con un tamaño reducido

Eso sí ya te adelantamos que los primeros teléfonos plegables de Apple no van a ser precisamente baratos, por lo que va a haber que esperar hasta 2027 para ver con que nos sorprende.