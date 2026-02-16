¿Vivimos en Matrix? Este científico dice tener evidencias

La posibilidad de que el universo sea una simulación, una idea popularizada por películas como The Matrix, sigue generando debate entre científicos. Aunque durante años fue vista como una cuestión filosófica o de ciencia ficción, varios investigadores han intentado analizarla desde la física y las matemáticas, llegando a conclusiones opuestas.

Por un lado, el físico Mir Faizal, junto al también físico Lawrence M. Krauss, sostiene que el universo no puede ser una simulación informática. Su argumento se basa en los teoremas de incompletitud de Gödel, que indican que cualquier sistema computacional tiene límites y no puede demostrar todas las verdades dentro de sí mismo. Según esta idea, si el universo fuese solo un algoritmo, debería mostrar fallos o incoherencias, algo que no se observa en la realidad.

En el lado contrario, el físico Melvin Vopson, de la Universidad de Portsmouth, lleva años investigando si el cosmos funciona como un sistema que procesa información. En 2024 propuso que la gravedad podría interpretarse como el resultado de un proceso informático dentro de un universo simulado y planteó la llamada Segunda Ley de la Infodinámica, según la cual la información tendería a organizarse para hacer el sistema más eficiente, de forma similar a cómo un ordenador comprime datos.

Vopson afirma haber encontrado patrones de comportamiento de la información en sistemas biológicos y genéticos que apoyarían esta idea. Sin embargo, estas propuestas no cuentan con consenso en la comunidad científica y muchos expertos recuerdan que existen estudios tanto a favor como en contra de la hipótesis.

Por ahora, la ciencia no ha podido demostrar si vivimos o no en una simulación. La cuestión sigue abierta y permanece en el terreno de la especulación científica.