Samsung presenta su Galaxy S26 Ultra con IA agéntica y una revolucionaria pantalla anti "mirones"

Como todos los años, había una gran expectación por conocer los nuevos Samsung Galaxy S26 en el primer evento Unpacked del año. Esta vez las estrellas de la nueva gama han sido varias, desde la nueva pantalla de privacidad, a la IA agéntica o un esperado aumento en la potencia de carga de estos teléfonos. Una nueva gama que se estrena para demostrar que Samsung sigue en buena forma y que es capaz de ofrecer nuevos smartphones con suficientes mejoras como para justificar un salto a esta generación.

Ficha técnica del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra

No es ningún secreto lo que ha mostrado ahora Samsung, ya que llevaba varios días presumiendo de la que sin duda es la característica estrella de estos teléfonos, su pantalla privada. Con ella, los usuarios van a poder elegir si las personas que les rodean tienen una vista libre a la pantalla de su Galaxy S26, o si bien prefieren mantener la seguridad, ocultando todo el contenido del panel mientras el usuario la ve perfectamente. Una pantalla por tanto no apta para mirones, de esos que se sitúan sobre el hombro.

Y no se trata de una función de software, sino que es una modificación del hardware de pantalla por parte de Samsung, que oscurece los píxeles estratégicamente para que esa persona que se sienta detrás de nosotros en el autobús solo vea una pantalla negra desde ciertos ángulos. Este teléfono presume de un nuevo y potente procesador, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una versión especialmente diseñada para este dispositivo, y que saca aún más partido del potencial de este chip de Qualcomm.

El Samsung Galaxy S26 Ultra | Samsung

Su pantalla vuelve a ser de las mejores del mercado, con un tamaño de 6,9 pulgadas, rozando ya las 7, y con tecnología LPTO AMOLED con resolución QHD+. Su tasa de refresco es adaptativa, y se mueve entre 1Hz y 120Hz. Su brillo pico es de 2600 nits, y está protegida por el cristal Corning Gorilla Armor 2. Una pantalla que es compatible con el S Pen integrado en el propio teléfono, y que vuelve a proporcionar un gran potencial de productividad a quienes apuesten por este teléfono. En la pantalla también encontramos un escáner de huellas ultrasónico, así como un sensor para selfies de 12 megapíxeles.

En términos de cámara, no hay demasiadas novedades esta vez, ya que nos encontramos prácticamente con el mismo hardware de su predecesor, con un sensor principal de 200 megapíxeles, que esta vez tiene una mejor apertura, de f/1.4 que permite captar más luz en los entornos menos favorables. De hecho ahora puede captar hasta un 47% más de luz que el Galaxy S25 Ultra, eso es un gran cambio a la hora de hacer fotos por la noche.

También encontramos un sensor teleobjetivo de 10 megapíxeles que ofrece un zoom de 3x, y que tiene un tamaño algo más grande. También hay un teleobjetivo que nos ofrece un zoom de 5x y una resolución de 50 megapíxeles. Hay un sensor adicional ultra gran angular que nos da 50 megapíxeles, que es el mismo que había en su predecesor. Otra de las mejoras la encontramos en su batería, que aunque mantiene el tamaño de 5000mAh, sí que nos ofrece por fin una potencia de carga al nivel de un tope de gama.

Y es que ahora puede cargar a 60W, lo que acelera y mucho el tiempo de carga de esta batería. Puede alcanzar el 75% en 30 minutos, por lo que es una mejora notable respecto de sus predecesores, que contaban con 45W de potencia. A la hora de cargar sin cables alcanza una potencia de 25W, e inversa con 4,5W. Se estrena con Android 16 y la nueva capa One UI 8.5.

La IA agéntica llega a Samsung

Samsung ha vuelto a poner en el centro a la IA de Gemini, esta vez con un salto cualitativo hacia la IA agéntica. Esto quiere decir que ahora puede gestionar diferentes tareas en segundo plano, mientras nosotros hacemos cualquier otra cosa. Esto es lo que entendemos como IA agéntica, básicamente una IA capaz de completar tareas de manera independiente, sin tener que depender de un chatbot o nuestras instrucciones.

Funciones como Now Nudge actúan en nuestro nombre, si un contacto nos pide fotos de un viaje, el sistema las localiza y sugiere automáticamente, o si recibimos un mensaje sobre una reunión, el dispositivo comprueba conflictos en el calendario por nosotros. Es, por tanto, un dispositivo que empieza a comprender y anticipar nuestras necesidades.

Precio del Samsung Galaxy S26 Ultra

El nuevo tope de gama de los coreanos se estrena en España por 1469 euros, colocándose por tanto como el nuevo referente de la gama de Samsung en nuestro país. Llega en colores Cobalt Violet, White, Black y Sky Blue.