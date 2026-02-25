UNA CAPACIDAD SIN PRECEDENTES
Vivo sube la apuesta y ya trabaja en un móvil con batería de 12000mAh
El nuevo teléfono en el que trabaja Vivo superará en capacidad incluso a los móviles mejor equipados en este segmento.
La realidad es que es sorprendente la velocidad a la que crece la capacidad de las baterías de nuestros smartphones. La tecnología suele evolucionar muy rápido, pero con la tecnología de silicio las baterías están evolucionando mucho más rápido que cualquier otra característica de los teléfonos. No hay más que ver cómo hasta hace nada un móvil con batería de 6000mAh era algo inédito. Pero ahora ya comenzamos a hablar de teléfonos que podrían equipar una batería con el doble de capacidad, ni más ni menos, como en el caso de este Vivo que acabamos de conocer.
Una batería sin precedentes
Hasta ahora habíamos conocido móviles con baterías bastante grandes, con unas capacidades de hasta 10000mAh. Pero Vivo está yendo más allá en este sentido, y trabajando en móviles que superan ampliamente esa capacidad de batería. Ha sido uno de los filtradores con mejor reputación del mercado chino, Digital Chat Station, quien ha desvelado los detalles de un móvil que actualmente se encuentra en desarrollo y busca dar un golpe en la mesa en lo que a batería se refiere.
Se trataría de un teléfono con una batería de silicio monocelular de 4,53V, y que tendría una capacidad nominal de 10000mAh. La gran novedad es que la capacidad típica de la batería de este teléfono sería de nada menos que 12000mAh, algo sin precedentes hasta ahora, y que marcaría un antes y un después en el mercado de smartphones. Actualmente los 10000mAh ya son todo un estándar de la industria, de hecho hemos conocido ya varios smartphones con esta capacidad en sus baterías.
Pero 12000mAh parece apuntar ya a toda una nueva generación de smartphones que nos ofrecerá un potencial sin precedentes a la hora de brindar una buena autonomía de varios días. De momento solo es información acerca del desarrollo de este nuevo teléfono, y no hay ningún detalle adicional que nos invite a pensar que este teléfono estará pronto en las tiendas, pero no habría que descartar que a finales de año Vivo se atreva a lanzarlo al mercado.
Las fuentes tampoco descartan que esta batería termine llegando antes a móviles de otra marca dentro del grupo BBK, que lo conforman Oppo, Realme o IQOO. En cualquier caso ya tenemos un nuevo techo oficialmente en el horizonte de las grandes baterías, y una buena muestra de por dónde parece que va a seguir evolucionando el mercado. Las grandes baterías son un enorme reclamo para los consumidores, y no dudamos de que esta carrera va a seguir evolucionando rápidamente en los próximos meses, siendo uno de los principales argumentos de venta de muchos móviles nuevos que van a ir llegando al mercado.
El gran mérito de esto ya no es meter esta capacidad en la batería de un móvil, para nada. Lo más meritorio es que con esta capacidad los móviles siguen siendo igual de delgados y livianos que otros con la mitad de capacidad, esa es la verdadera revolución.
