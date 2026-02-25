El vivo Y05 presume de batería de 6500mAh y pantalla de 120Hz por apenas 100€

Hace unos días conocíamos a uno de los smartphones más económicos de Realme, el P4 Lite, con una relación de prestaciones y precio difícil de superar, pero que ahora vemos cómo Vivo ha igualado cuando menos. Y es que el nuevo Vivo Y05 es uno de esos teléfonos que nos ofrece una ficha técnica tan humilde como suficiente para el usuario medio. El gran atractivo llega de parte de una batería por encima de las demás y un precio realmente atractivo por lo ajustado que es. Vamos a conocer todos los detalles de su ficha técnica e intentar arrojar más luz sobre un posible lanzamiento en nuestro país en el futuro.

Ficha técnica del Vivo Y05

Es un móvil que a nivel de características técnicas es muy sencillo, no esperemos grandes prestaciones, salvo en su batería. Esta tiene una capacidad por encima de la media, lo que le hace especialmente indicado para quienes necesitan un plus de rendimiento durante más horas. Todo gracias a una batería con una capacidad de 6500mAh, que viene acompañada de una carga con potencia de 15W, con esta capacidad no se puede considerar verdaderamente rápida.

Vivo Y05 | Vivo

Su pantalla tiene un tamaño respetable, de 6,74 pulgadas, así como una resolución HD+ de 720 x 1600 píxeles. Esta tiene tecnología LCD, así como una tasa de refresco de 120Hz, una característica que recordemos han estrenado este año los iPhone 17 y de la que no disfruta todavía el iPhone 16e, por lo que tenerlo en un smartphone de apenas 100 euros es todo un logro desde luego.

Se trata de un móvil con conectividad 4G, no esperemos por tanto una tecnología 5G más avanzada. Esto es gracias al procesador Unisoc T7225, un chip bastante común entre los móviles de gama de entrada, los más básicos. Se ha revelado como un procesador bastante sencillo pero solvente para la mayoría de tareas que solemos hacer a lo largo del día en multitud de disciplinas, como navegar, bucear en redes sociales, o jugar a videojuegos sencillos.

A este le acompañan 4GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 64GB o 128GB ampliables mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos es bastante sencilla por lo que hemos podido comprobar. Con un sensor trasero de 8 megapíxeles, y uno delantero de 5 megapíxeles para selfie, no se habla nada del sensor secundario trasero, que por el diseño del teléfono parece existir, seguramente se trate de un sensor auxiliar. Es un móvil resistente al agua y al polvo con certificación IP65, por tanto, de las más altas. Cuenta con un curioso LED trasero RGB, que nos puede notificar de diferentes apps en base a su tonalidad y color.

Llega con OriginOS 6, la capa de personalización basada en Android 16. Sus dimensiones son de 167.4 x 77.1 x 8.4 mm y su peso de 209 gramos. Un móvil que de momento se ha dejado ver en Egipto, y que no descartamos que pueda llegar a España en el futuro, ya que esta gama Y actualmente se vende en nuestro país. El precio al que lo hace es realmente ajustado, de tan solo 92 euros al cambio.