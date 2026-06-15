El Samsung Galaxy Z Fold 9 por fin podría acabar con la arruga en su pantalla plegable

Los plegables van a sufrir este año una auténtica revolución, este segmento va a disfrutar precisamente de su año más importante, con el mayor crecimiento de su historia, justo cuando el mercado de smartphones en general va a firmar uno de sus peores ejercicios. Pero la irrupción de Apple en septiembre con su primer plegable obligará a los demás fabricantes a renovar sus gamas con mayores incentivos para los consumidores. Y la pantalla plegable va a ser sin duda alguna uno de sus principales condicionantes. Samsung parece que está tomando ya cartas en el asunto con su plegable tradicional.

Pantallas realmente planas

Aunque Oppo ya nos ha mostrado cómo es un plegable sin arrugas, o casi, la realidad es que esta característica, que ha sido una de las más repudiadas por los consumidores, por fin se va a ir erradicando poco a poco de los plegables. No solo Oppo, Apple parece que estrenará su primer plegable sin arruga, precisamente en una pantalla fabricada por Samsung, y en el modelo ancho de los coreanos, tampoco habrá una arruga como en el caso de Apple.

One UI 8 en un Samsung Galaxy Z Fold 7 | Samsung

Pero el modelo estándar, el Samsung Galaxy Z Fold 9, que será el modelo que llegará el próximo año 2027, las informaciones alrededor de la cadena de suministro que llegan desde Corea del Sur, apuntan a que será el Samsung Galaxy Fold 8 Wide, el modelo ancho, el primero en estrenar una pantalla con una arruga casi imperceptible. Para ello, Samsung podría utilizar una capa para su pantalla de 60 micras de grosor, es un vidrio más grueso, que ayuda a que esa curva sea menos visible.

Y tras estrenarse en el modelo ancho, ahora se espera que dé el salto al Samsung Galaxy Z Fold 9, la versión que llegaría al mercado el próximo año. Por lo que este próximo mes de julio, Samsung mantendrá la arruga actual en el Galaxy Z Fold 8, y quizás solo sea ese modelo más ancho, conocido como Wide, el que utilice una solución similar a la del primer plegable de Apple. Hablamos de que estas pantallas contarían con el doble de grosor respecto de lo que ofrecía Samsung en el Galaxy Z Fold 6, por lo que los cambios en este sentido son notables.

Se espera que los nuevos plegables de Samsung sean presentados el próximo 22 de julio en un nuevo evento Unpacked de los coreanos en Londres. Ahí tendremos tres nuevos plegables, el Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 y Z Fold 8 Wide. Este último contará con un factor de forma más ancho, similar al que después estrenará Apple, que está obsesionada con que el factor de forma de su plegable sea más similar al de un iPad.