El Samsung Galaxy Z Fold 8 podría cambiar de nombre y ya sabemos cómo se llamaría

Llevamos meses con rumores sobre la posibilidad de que Samsung lance un nuevo modelo plegable bajo el nombre de “Galaxy Z Wide Fold”. Pues por fin podemos conocer cuál será el nombre. Y hay sorpresa: es Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

O esto es lo que se desprende de la última publicación de los compañeros de Sammobile, quienes han buceado por diferentes webs y han encontrado una certificación Bluetooth en la que aparece este nombre asociado a varias variantes del dispositivo.

En concreto, se han localizado los modelos SC-56G, SCG39, SM-F976C, SM-F976Q y SM-F976Z, todos ellos vinculados al supuesto Galaxy Z Fold 8 Ultra. ¿Y estas referencias? Son las versiones que llegarán a diferentes mercados.

Qué sabemos del Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung lleva años utilizando esta denominación para sus productos más avanzados, como ocurre con los Samsung Galaxy S Ultra o con el smartwatch Galaxy Watch Ultra.Y tiene sentido que llegue una gama Ultra a su familia de plegables.

De esta manera, el Samsung Galaxy Z Fold 8 podría terminar siendo el Galaxy Z Fold 8 Ultra, mientras que el nombre Galaxy Z Fold 8 quedaría reservado para otro plegable con un formato distinto. Sí, el famoso Wide.

Durante los últimos meses se ha hablado de un posible Samsung Galaxy Z Wide Fold o Galaxy Z Fold 8 Wide, un dispositivo que apostaría por una pantalla más ancha y un formato algo diferente al de los Fold tradicionales. Y todo apunta a que Samsung simplificará la familia utilizando dos nombres más claros: Samsung Galaxy Z Fold 8 para el modelo ancho y Galaxy Z Fold 8 Ultra para el heredero más premium del Galaxy Z Fold 7.

Respecto a las diferencias técnicas, todo apunta a que el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra apostaría por una batería de 5.000 mAh, carga rápida de 45 W y un sistema de triple cámara en la parte trasera, mientras que el supuesto Samsung Galaxy Z Fold 8 de formato ancho, en cambio, podría contar con una batería de 4.800 mAh y solo dos cámaras traseras, lo que ayudaría a separarlo del modelo Ultra.

¿Su fecha de lanzamiento? De momento es un completo misterio, pero rumores previos apuntaban a que Samsung iba a presentar su próxima generación de plegables el próximo 22 de julio. Así que, en poco más de un mes, conoceremos todos los secretos del Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.