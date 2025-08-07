El Samsung Galaxy A57 podría tener un rendimiento extraordinario con videojuegos

Samsung sigue trabajando en su gama media más avanzada, con los modelos M en clara tendencia descendente, es la gama Galaxy A la que se está llevando todo el peso de ella en los planes de Samsung. Un nuevo ejemplo es el desarrollo del Galaxy A57, uno de los próximos lanzamientos de la marca, que se encuentra ya muy cerca de convertirse en una realidad. Hoy hemos visto pasar al que será su procesador por un test de rendimiento, donde ha desvelado algunos detalles claves sobre su potencial, y la realidad es que este es bastante esperanzador.

Nuevo Exynos 1680 en marcha

Este será el corazón y principal motor del próximo Samsung Galaxy A57, y su paso por los test de rendimiento ya nos está desvelando algunos aspectos importantes de dónde dará la talla este nuevo teléfono de los coreanos. Y es que por lo que ha demostrado en su paso por Geekbench, el test de rendimiento más popular junto al de Antutu, el Exynos 1680 ha pasado como el modelo S5E8865.

Lo primero que se puede observar es que la configuración de núcleos ha sido renovada por completo por parte de Samsung, y lo más importante, esto incluye una CPU que es el doble de potente que la que integraba el Exynos 1580 que encontramos en anteriores teléfonos de Samsung. Pero lo mejor es que se trata de un procesador que es capaz de ofrecer el doble de rendimiento cuando se trata de gestionar gráficos, por lo que es evidente que a la hora de jugar notaremos y mucho el potencial del teléfono con este nuevo procesador.

La principal diferencia radicaría en la configuración de la CPU, que en este caso contaría con un núcleo de CPU principal, cuatro de alto rendimiento, y tres de eficiencia energética. En el caso del Exynos 1580, la anterior generación, contaba con cuatro núcleos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia, por lo que la clave está en ese núcleo principal que ahora aporta un mayor potencial. Y sobre ese buen rendimiento gráfico, se debería a la GPU que integra este procesador.

Concretamente, se trata de la Samsung Xclipse 550, que cuenta con dos unidades de cómputo a 1,3 Mhz. Con esto, en el paso por el testo ha desvelado un resultado de 6330 puntos, que es más del doble de su predecesor, que brindaba 3095 puntos en la misma prueba de rendimiento. Por tanto, este nuevo procesador no solo aportará al Samsung Galaxy A57 más potencia en general, sino que disparará el rendimiento del teléfono a la hora de manejar gráficos, sobre todo jugando, y también a la hora de ejecutar tareas de IA generativa.

De todas maneras podrían quedar varios meses para el lanzamiento de este teléfono, ya que su predecesor llegó en marzo, por lo que podríamos esperarlo para el mismo mes del año que viene.