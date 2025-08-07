Cambiar de un móvil Samsung a un Google Pixel será más sencillo, ¿por qué?

Ser fiel a una marca es algo que condiciona nuestro futuro, cuando se trata de hablar de smartphones, a sus prestaciones de hardware se une también un potente ecosistema de software como principal barrera para cambiar a la ligera de dispositivo. El salto a una nueva generación en otra marca puede irse al traste si no somos capaces de sentirnos a gusto con la experiencia que nos proporciona el software. Y en el caso de Samsung y Google, hay algo que siempre ha irritado a quienes se han cambiado a un teléfono de los californianos, como es el uso de su barra de tareas.

Nueva ubicación de los botones

Aunque es un modo que cada vez se utiliza menos, la tradicional barra de navegación en la parte inferior de la pantalla, sigue siendo una de las opciones disponibles en el sistema operativo. Concretamente, los tres botones tradicionalmente se han ubicado en la parte inferior en este orden, atrás, Home y multitarea. Pero los usuarios de Samsung siempre han sido un tanto peculiares en este aspecto, y este modo de navegación se ha configurado de manera diferente bajo One UI.

Concretamente, los botones se han ubicado de esta forma, a la izquierda el botón de multitarea, en el centro el botón Home, y en la derecha el botón atrás. Este era el gran rasgo diferencial de este método de navegación en los Samsung respecto del resto de fabricantes. Por eso, cuando alguien se planteaba pasar de un móvil Samsung a cualquier otro, sobre todo si es Pixel, se encontraba con esta diferencia en los controles del sistema.

Lo peor de todo es que se trata de una función que no se puede personalizar en los Pixel, y que por tanto, obligaba hasta ahora a mantener la configuración tradicional de Android. Pero ahora han descubierto desde Android Authority, que en el código de Android Canary ya se contempla este cambio en los botones de la barra de navegación. De hecho, será posible elegir cuál de las dos queremos que sea la predeterminada en el sistema operativo del teléfono.

Así que parece que Google ha cortado por lo sano, y en lugar de obligar a los usuarios de Samsung a adaptarse a sus teléfonos, directamente adaptará los Pixel para que también sean lo más amigables posible para ellos, en este sentido con los usuarios más tradicionales de los móviles de Samsung. Así que aunque de momento solo forma parte del código de Android, todo apunta a que Google podría implementar este importante cambio en las siguientes versiones estables del sistema operativo, y así acercar un poco más la experiencia Pixel a quienes siempre han acostumbrado a usar un móvil de Samsung.