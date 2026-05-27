El Samsung Galaxy A27 se queda sin secretos

Los coreanos ya están preparando una nueva generación de su gama media asequible. Y como suele ocurrir, se ha quedado sin secretos, en una gran filtración que ha desvelado todas sus características. Un terminal que, como es habitual, tiene una ficha técnica sencilla pero tremendamente versátil, que una vez más atraerá a muchísimos consumidores, sobre todo cuando lleguen esos habituales recortes en el precio con el paso de los meses.

Se filtra su ficha técnica al completo

El nuevo móvil de gama media de Samsung se debería presentar en la segunda mitad de este año, a partir del mes de julio. Y la filtración viene de un filtrador que desde luego tiene una reputación excelente, como es Onleaks. Este ha compartido no solo imágenes del dispositivo, sino la ficha técnica completa, lo que nos da una idea mucho más precisa de lo que esperar de esta gama media.

Un terminal que, en lo que a diseño se refiere, es casi idéntico, salvo por una característica clave. Se trata de la cámara de fotos frontal, que en este caso ya no está dentro de un notch en forma de gota, sino que esta se encuentra dentro de una perforación en la pantalla, así que gana en limpieza la pantalla, que tiene un aspecto mucho más elegante, desde luego. En las imágenes lo vemos en tres colores, negro, azul marino y rosa.

Respecto de las características, nos ofrece una pantalla de 6,7 pulgadas, con resolución Full HD+, por lo que es una diagonal bastante generosa. A este le acompaña un procesador Snapdragon 6 Gen 3, un buen procesador de gama media que seguro va a dar un rendimiento más que suficiente. El procesador viene acompañado de memoria RAM de 6GB u 8GB, mientras que el almacenamiento interno es de 128GB o 256GB.

La cámara de fotos tiene tres sensores traseros. El principal es de 50 megapíxeles, mientras que hay un ultra gran angular de 5 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Delante, la cámara selfie tiene una resolución de 12 megapíxeles, por lo que es un móvil en este aspecto bastante completo, con cuatro sensores en total.

La batería del nuevo Samsung Galaxy A27 quizás es el aspecto más mejorable, ya que vuelve a ser de 5000 mAh, y queda lejos de las grandes baterías de sus rivales chinos. Su carga con cables es de 25 W, una potencia habitual en los móviles de la marca, pero una vez más lejos de sus rivales. Las dimensiones serán de 162.4 × 78.2 × 7.8 mm y su peso de 200 gramos. Un móvil cerca de lanzarse, y que se espera que pueda estar listo de cara a finales de agosto, para la vuelta de las vacaciones de verano.