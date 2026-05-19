Estas serán las dos grandes novedades del Samsung Galaxy S27 Ultra

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Para el próximo mes de enero o febrero todavía quedan muchos meses por delante, y será entonces cuando probablemente Samsung presente sus nuevos móviles de alta gama, los Galaxy S27. Una vez más, será el modelo Ultra el mejor posicionado para convertirse en el nuevo techo tecnológico de la compañía y en el principal foco de atracción para los consumidores. Poco a poco se van conociendo más detalles de este esperado modelo, y en concreto ahora conocemos cuáles serán dos de sus grandes características y principales novedades.

Nuevo aspecto y mayor batería

Parece que Samsung va a darle una vuelta por fin al diseño de sus topes de gama, empezando por el modelo Ultra. En este sentido, Samsung ha sido bastante conservadora en los últimos años, con un diseño que se ha mantenido coherente, pero un tanto aburrido, desde sus móviles de gama media a los más avanzados de la gama premium. En esta ocasión, el cambio visual de la variante Ultra podría ser radical.

La principal novedad del diseño lo dictará el propio módulo de cámara, que tendrá una disposición diferente de sus sensores, para darle un aspecto muy diferente al conjunto del terminal. La cámara podría reducir los sensores a tres, eliminando el teleobjetivo actual con zoom de 3x. Hay render que ya imaginan este nuevo diseño, con los sensores en horizontal, al más puro estilo de los Google Pixel o el iPhone Air, por lo que una vez más el teléfono de Google serviría de inspiración para otra marca.

Y esta no sería la única novedad, porque también tendríamos una batería mucho más grande, esta es una de las grandes demandas que han hecho a Samsung desde hace años. Y no solo aumentará la capacidad, sino que mágicamente reducirá a la vez el peso, algo completamente anómalo cuando hablamos de baterías. Aunque con la tecnología de silicio-carbono los fabricantes están haciendo auténticas maravillas en este sentido.

No es descartable, por tanto, que Samsung apueste por aumentar la capacidad sin aprovechar toda la densidad, y esto permita además adelgazar un poco el perfil del Samsung Galaxy S27 Ultra por debajo de los 7,9 mm de su predecesor, que ya de por sí son bastante delgados. Por otro lado, la filtración asegura que este S27 Ultra contará con la misma pantalla de su predecesor, y que, en definitiva, los grandes cambios estarán asociados tanto al diseño, la cámara y la batería, tres aspectos esenciales hoy en día para innovar en la gama más alta.

Por supuesto, se da por descontada la mejora de su procesador, con un modelo más avanzado, seguramente la nueva generación de los Snapdragon 8 y quizás mezclada según regiones con los Exynos más potentes fabricados en el proceso de 2nm. En cualquier caso hay que se conscientes de que el mercado actual presenta muchas dificultades para los grandes fabricantes, que están viéndose muy presionados por el aumento del precio de la memoria, lo que les está empujando a aumentar precios para mantener márgenes, o a reducir la innovación en los nuevos modelos para que las cuentas salgan, no parece el caso del futuro modelo Ultra de los Galaxy S27.