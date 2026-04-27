Redmi trabaja en tres móviles con baterías de 10000mAh
El fabricante chino está trabajando en una nueva y potente gama de móviles de gama media, que contarán con baterías de un tamaño enorme.
El fabricante chino no quiere quedarse atrás en la salvaje competencia por integrar la batería más grande en los móviles más delgados y livianos hasta la fecha. Y por ello la próxima barrera se encuentra en las baterías de 10000mAh, integrar una de esta capacidad hace poco habría necesitado de móviles de aproximadamente varios centímetros de grosor, y pesos de hasta 300 gramos o más. Pero eso ya no es necesario con la tecnologia de silicio carbono, que es la que implementará Xiaomi en sus futuros gama media.
Redmi ya explora estas espectaculares baterías
La firma de Xiaomi, que como sabéis cuenta con una amplia gama media encarnada en la marca Redmi, podría ofrecernos en los próximos meses una potente terna de móviles con baterías superlativas. Al menos eso es lo que nos cuenta uno de los filtradores más activos y con mejor reputación del mercado chino, como es Digital Chat Station. Este ha asegurado que la marca china está trabajando ahora mismo en tres de estos teléfonos, con esas espectaculares baterías.
Su capacidad sería de 10000mAh, y toda esa capacidad estaría concentrada en una sola celda. Esto limitaría su comercialización en Europa por ejemplo, por lo que de momento se quedaría en el mercado chino y en otros con normativas más laxas. Si terminan desarrollando modelos con doble celda, entonces sí podríamos verlas en Europa, pero de momento ese no es el escenario, por lo que tardarían más en llegar con esta capacidad a España.
El filtrador asegura que estas baterías contarán con carga rápida de 100W mediante cables. Sobre sus prestaciones, anticipa que pertenecerían a la gama Note, y que tendrían un potente rendimiento, orientado al de la serie K, que como sabéis es la más potente de la gama de Redmi. Eso es lo que ha avanzado hasta ahora el filtrador sobre esta nueva gama en la que trabajan los chinos, y nos da una idea de lo que esperar en España.
De momento no tendremos móviles de 10000mAh como estos en España, por las políticas de seguridad en el transporte, que limitan la capacidad de las baterías de una celda, y que hacen casi imposible su importación en nuestro país. Pero estamos seguros que no tardaremos mucho en ver este tipo de baterías con tanta capacidad en formato de dos celdas, que sí se podrán comercializar en nuestro país.
Redmi no es la única que está apostando por estas baterías tan grandes, sus competidores, Vivo, Honor u Oppo también trabajan cada vez en mayores capacidades, impensables hasta hace muy poco para móviles con un grosor y peso contenidos. Poco a poco sus competidores van sumándose a esta tendencia. Incluso Samsung ya estaría trabajando en su primer móvil con batería de esta última tecnología, y con una capacidad considerable.
