Comparan las dimensiones de los plegables anchos de Samsung y Huawei

El mercado de móviles plegables vivirá este 2026 una auténtica revolución. Y es que se espera que sus ventas crezcan a dos dígitos, hasta el 20%, con la irrupción en el mercado de Apple, con su primer iPhone de este formato. Y la característica que iba a hacer diferente a ese teléfono de los californianos parece que ya no será tan exclusiva.

Porque primero Huawei, la semana pasada, y seguramente el próximo mes de julio Samsung, van a adelantarse con sus propios plegables de formato ancho, ahora bien, para diferenciarse sin duda la clave va a residir en el software de estos dispositivos. Ahora, para hacernos una idea, han comparado las dimensiones de los plegables anchos tanto de Samsung como de Huawei.

Así se ven uno junto a otro

Ha sido una fuente de total confianza, como es Ice Universe, especialmente especializado en el mercado asiático y Samsung, quien ha compartido las dimensiones de cada uno de estos plegables. Y no solo esto, sino también una imagen que pone uno al lado del otro, y que nos muestra a nivel visual las diferencias que hay entre ambos, que como podemos apreciar, son más bien pocas a nivel de tamaño y formato.

Podemos apreciar que dentro de lo anchos que son los dos, el Samsung es un poco más estrecho que el Huawei, pero es algo más algo, solo un poco. Por lo que el formato ancho de Samsung es más estrecho. También se puede apreciar por la imágenes, que las esquinas del Samsung son más rectas que las del Huawei, que es un móvil más redondeado. Samsung es coherente en el diseño, y sigue con las líneas afiladas de sus modelos tradicionales.

En términos de pantalla, Ice Universe revela que el factor de forma de la pantalla exterior del Huawei es de 4.4:3, mientras que la del Samsung es de 4.7.3. Cuando hablamos de la pantalla interior, tenemos en el Huawei una relación de aspecto de 4.24:3 y en el Samsung de 4:3. Por tanto es evidente que Huawei lleva más al extremo este formato ancho. Ahora tocar esperar qué podemos esperar del primer iPhone plegable.

En el caso de Huawei no queda clara la intención de este formato, ya que no ha implementado características especialmente novedosas para sacarle partido, salvo un montón de funciones de IA. En el caso de Apple, se espera que la adopción de este formato esté motivada por la intención de reproducir en el plegable al experiencia de un iPad, algo que tiene todo el sentido del mundo, y que puede llevar a muchos usuarios actuales de tabletas a plantearse el uso del plegable de Apple.

Así que parece que el mercado de plegables no solo sufrirá una revolución por la irrupción de Apple, sino también por la aparición de nuevos formatos que esperan darle un uso diferente y más productivo a estos smartphones. Samsung fabricará las pantallas del plegable de Apple, y probablemente haya sido testigo privilegiado de los planes de los de Cupertino.