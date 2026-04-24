Renueva el audio de tus vídeos en un clic gracias a esta herramienta de Adobe

Grabar en video es algo que se ha convertido en algo habitual, aunque no siempre las condiciones en las que lo hacemos son las perfectas. Es por ello que existen herramientas que nos ayudan con la postproducción, como la que te contamos a continuación.

Descubre la magia de Adobe Podcast con IA

Algo esencial, sobre todo para los creadores de contenidos, es que el audio de los videos tenga suficiente calidad. Algo que no siempre es posible, sobre todo cuando se graba en exteriores donde los ruidos de la ciudad o el propio viento pueden arruinarlo por completo. Algo de lo que no debemos preocuparnos, ya que gracias a la tecnología y a herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial como Adobe Podcast, podemos eliminar estos ruidos molestos después de grabarlos. Con lo que conseguiremos un toque profesional como si los hubiéramos grabado en un estudio.

Así es Adobe Podcast | Adobe

Una plataforma que no es de uso exclusivo para profesionales, también es recomendable para el usuario doméstico que quiere rescatar sus recuerdos y recuperar los audios que no se escuchan por culpa del ruido. De manera que podemos no solo mejorar el audio de los videos que hemos grabado recientemente, sino que también podemos hacer lo propio con nuestras viejas grabaciones, eliminando los ruidos molestos. La función estrella de la herramienta es conocida con el nombre “mejorar la voz” y su funcionamiento es de lo más sencillo.

Lo primero es localizar el video y subirlo a la plataforma, en cuestión de segundos sin necesidad de conocimientos previos y de forma automática se elimina el ruido. Aislando la voz y limpiándolo de frecuencias indeseadas. Antes de guardar el resultado, tenemos la opción de comparar la versión original con el resultado final. De manera que, si no estamos contentos con este, tenemos la opción de ajustar de forma individualizada la intensidad de la voz, la música y el sonido de fondo, teniendo así en control por completo de la mezcla final.

Una herramienta que se ajusta a las necesidades del usuario, lo cual nos ofrece las mejores opciones a la hora de grabar entrevistas, producir un podcast, generar transcripciones o crear material didáctico. Además de esta interesante funcionalidad, también nos ofrece la opción de transcribir audio y video, pudiendo a su vez descargar los textos en un archivo pdf o de texto, añadir subtítulos a los videos o grabar podcast de forma remota con invitados.

Una aplicación online a la que podemos acceder a través de su página web, en nuestro navegador de internet tecleando en la barra de búsqueda podcast.adobe.com. Donde debemos buscar la sección “mejorar la voz”. Para usar la herramienta de forma gratuita es necesario registrarse e iniciar sesión. También está disponible una versión avanzada con más opciones bajo suscripción. Una herramienta que debes guardar, ya que se convertirá en algo imprescindible en tu flujo de trabajo.