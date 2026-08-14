Este icónico iPhone ha quedado obsoleto para Apple

Sin duda, es una de las peores noticias que puede recibir el usuario de un dispositivo electrónico, en este caso de Apple. Saber que su teléfono es oficialmente obsoleto para su fabricante. Eso es algo que puede afectar directamente a muchos aspectos del día a día con ese dispositivo. En este caso hablamos de un teléfono que durante tiempo fue todo un icono para Apple, no solo por su posición en la gama, sino porque en su momento fue una auténtica revolución para la marca y sus seguidores.

El iPhone X ya está oficialmente obsoleto

Este teléfono, que se lanzó con el motivo del décimo aniversario del iPhone, está oficialmente obsoleto por parte de Apple, así lo ha desvelado la compañía. Un iPhone X que es obsoleto alrededor de una década después de haberse lanzado, ya que llegó al mercado en 2017. Lo que hay detrás de este nombramiento como dispositivo obsoleto no es nada bueno para sus propietarios, que básicamente van a perder las únicas razones que quedaban en pie para seguir utilizando este terminal.

En la parte de las reparaciones oficiales, a partir de ahora la marca interrumpe todo el servicio de hardware. Ni las Apple Store oficiales ni la red de talleres autorizados pueden pedir ya piezas de repuesto. Si necesitas reparar el terminal, tu única vía será acudir a servicios técnicos de terceros utilizando piezas no originales.

Sobre el software, aunque ya hace años que dejó de recibir actualizaciones de sistema operativo, de hecho el último que recibió fue iOS 16, sí podría haber seguido recibiendo actualizaciones de seguridad, que a partir de ahora tampoco llegarán, por lo que quedará totalmente desamparado en ese sentido. Y lo más preocupante a partir de ahora, que con el tiempo, los desarrolladores de aplicaciones como WhatsApp, de bancos o redes sociales, subirán los requisitos mínimos de instalación.

Por lo que llegará un punto en el que no podrás actualizar o instalar ciertas apps. Ahora bien, aunque todo esto es bastante negativo para el teléfono, este va a seguir funcionando, no se va a quedar como un ladrillo. Ya que las apps en su mayoría seguirán funcionando, salvo que el propio fabricante reduzca al mínimo el soporte, algo que podría pasar en cualquier momento tras tantos años.

Podrás seguir haciendo llamadas, hacer fotos como siempre, grabar vídeos y disfrutar de las apps que ya estaban instaladas en el terminal. El problema es que, básicamente, Apple ya no estará ahí a partir de ahora para ayudarte con cualquier problema, ya que el soporte oficial decae con esta declaración de equipo obsoleto, que irremediablemente va llegando a todos los dispositivos, no de la marca, sino de cualquier otra.