Filtrados los precios del Samsung Galaxy A27 en Europa

Samsung lanzará dentro de poco uno de sus nuevos móviles de gama media más populares en una nueva generación. Se trata del Galaxy A27, que vendrá con algunas novedades interesantes, pero que, como conocemos ahora, no va a escapar a la carestía de la memoria RAM, que está obligando a los fabricantes a subir precios. Eso es lo que se ha filtrado ahora, su precio para el mercado europeo, y no hay buenas noticias en este sentido.

¿Cuánto va a costar la nueva gama media de Samsung?

La información tiene toda la autoridad posible, ya que el filtrador detrás de ella es uno de los que cuenta con mejor reputación del mercado, y más si hablamos de Samsung. La información viene de Roland Quandt, que ha detallado el precio de las dos versiones que podemos esperar de este terminal, y también cómo va a evolucionar el precio respecto de su predecesor.

Según sus informaciones, el nuevo Samsung Galaxy A27 de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno tendrá un precio de 349 euros. Mientras que la versión de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno costará 439 euros. Y esto quiere decir que serán más caros que sus predecesores. Concretamente, 50 euros más para el modelo base, y de nada menos que 70 euros más para el modelo más avanzado, lo que es prácticamente un aumento del 10% respecto de la anterior generación.

Sobre sus características, se espera que el Samsung Galaxy A27 llegue con una pantalla con diagonal de 6,7 pulgadas, de resolución Full HD+. El procesador será un Snapdragon 6 Gen 3, que es un buen chip para la gama media, de los más avanzados. La cámara de fotos cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, con estabilizador óptico de imagen. Mientras que hay un sensor ultra gran angular de 5 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles.

Delante, la cámara selfie nos ofrece una resolución de 12 megapíxeles, por lo que en el apartado fotográfico es uno de los mejores de su gama de entrada. La batería tendrá una capacidad bastante típica, de 5000 mAh, y la carga bastante limitada, al estilo de todos los gama media de Samsung, con solo 25 W de potencia. Un móvil que supone un interesante salto de calidad respecto de su predecesor, sobre todo en lel procesador, y por tanto en el rendimiento.

Sobre su lanzamiento, es inminente; de hecho, si nos fijamos en que el Samsung Galaxy A26 se estrenó en marzo de 2025, ha pasado ya más de un año respecto de su llegada al mercado, lo que obviamente habilitaría para un lanzamiento ya inminente. Se encuentra sin duda fuera del intervalo habitual de un año entre un lanzamiento y otro, que en este caso se ha sobrepasado con diferencia.