El Redmi K100 Pro se filtra casi al completo antes de presentarse

Xiaomi está cerca de lanzar su móvil más avanzado en China, y lo haría a lo largo de los próximos meses. Un terminal que ya tiene poco que ocultar, si tenemos en cuenta que sus características se han filtrado por completo hasta ahora. Un smartphone que destacará, como suele ser habitual, en todas las facetas, e incluso este año, también en la cámara, que suele ser un apartado donde Redmi no suele invertir demasiado. Vamos a conocer qué esperar de cara a ese lanzamiento.

Todo lo que se ha filtrado del Redmi K100 Pro

La filtración proviene de Digital Chat Station, un filtrador con la mejor reputación en el mercado chino, y al que podemos brindarle la máxima credibilidad. Ha desvelado prácticamente toda su ficha técnica al completo, dejándonos muy claro que es un móvil que no va a dejar a nadie indiferente. Empezando por su pantalla, que, además de ser plana, tendrá una elevadísima tasa de refresco de 185 Hz.

El terminal contará con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más avanzado de la firma y que convierte a este teléfono en uno de los más potentes del momento. Un aspecto muy importante va a ser la batería, que, a pesar de ser un móvil de alta gama, va a tener una de las baterías más grandes del mercado. Y es que hablamos de una capacidad de 8000 mAh según este filtrador, una capacidad sencillamente monstruosa.

Llegaría con carga mediante cables de 100 W, mientras que la carga inalámbrica sería de 100 W, por lo que sin duda alguna es un teléfono que en los apartados más importantes ofrece características más allá del estándar del segmento. Y hay más, porque si bien otras generaciones de estos teléfonos han prescindido habitualmente de grandes cámaras, en este caso podemos esperar una de mucha calidad.

Porque, según este filtrador, tendrá un sensor principal de 200 megapíxeles, que vendrá con un teleobjetivo de alta calidad, y seguramente de alta resolución. A nivel de construcción, el nuevo teléfono contaría con cristal en la parte trasera, mientras que también integrará un marco de metal, que combinados le dan a este teléfono un toque especialmente premium, digno de un móvil que se espera que sea de alta gama.

Lo mismo ocurrirá con su resistencia a los elementos, gracias a la certificación IP68 e IP69, la máxima para un smartphone, frente al agua y el polvo. Por tanto, este año el nuevo tope de gama de Redmi realmente busca ofrecer una ficha técnica de alto nivel en todos los apartados Es habitual que estos teléfonos dejen las cámaras de calidad para Xiaomi, pero en este caso no será así, y quién sabe si tendremos además a Leica de por medio. Y por supuesto, tendremos HyperOS 3.0, la nueva versión del software de los chinos basada en Android 16. Se espera que el nuevo Redmi K100 Pro se presente a finales de este verano, para convertirse en el tope de gama de la marca para la segunda mitad del año.