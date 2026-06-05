Motorola lanza un nuevo Edge 2026 con una pantalla más pequeña

La firma de Lenovo ha hecho un movimiento bastante curioso con uno de sus móviles más recientes, el Edge 2026. Y es que ha lanzado una nueva variante que tiene una pantalla más pequeña y compacta. Pero el truco está en que es una versión para otras regiones, y lógicamente aquí Motorola se puede permitir ciertas licencias a la hora de configurar sus diferentes dispositivos para que sean mejor recibidos en cada mercado.

Ficha técnica del Motorola Edge 2026 norteamericano

Aquí está el truco, porque se trata de un Edge para el mercado norteamericano, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Pues la principal novedad en este caso es la pantalla, que, como decíamos, es más pequeña, de 6,3 pulgadas, aunque conserva la tecnología OLED. Mientras que sus predecesores tenían pantallas mucho más grandes, llegaron hasta las 6,7 pulgadas, nada menos. Pero este modelo entra dentro de lo que hoy consideramos un móvil compacto, de un tamaño más manejable para nuestras manos, una mano media.

Motorola Edge 2026 | Motorola

Este cuenta con una resolución de 1.5K, así como una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo pico de 5200 nits, que nos parece bastante elevado. En lo referente al rendimiento, es un móvil que cuenta con un procesador bastante digno para la gama media. Se trata del MediaTek Dimensity 7450, que es una evolución lógica del 7400 que vimos en la anterior generación.

Este viene acompañado de una memoria RAM de 8 GB, así como de 128 GB de almacenamiento interno. En lo que a la cámara de fotos se refiere, llega con una cámara trasera triple, con dos sensores de 50 megapíxeles, uno de ellos el reputado Sony Lytia 710, con grabación de vídeo 4K y estabilización óptica de imagen. El sensor secundario es un ultra gran angular de 50 megapíxeles.

También hay un sensor telefoto de 10 megapíxeles, con zoom 3x y estabilizador óptico de imagen. Delante, la cámara selfie ofrece un sensor de 50 megapíxeles. La batería en este caso tiene una capacidad estándar, de 5000 mAh, con una potencia de carga de 60 W, nada que ver con las baterías tan grandes que estamos viendo en otros dispositivos. También cuenta con carga inalámbrica, en este caso de 15 W.

Llega con altavoces estéreo, compatibles con Dolby Atmos. Es resistente al agua y al polvo en su máxima certificación, como son las IP68 e IP69. Sobre el software, llega con Android 16, y Motorola asegura que le proporcionará tres años de actualizaciones de sistema operativo, así que hasta Android 19 al menos. Se ha lanzado en Estados Unidos con un precio que ronda los 600 dólares, sin duda un modelo cuando menos curioso con ese tamaño más compacto.