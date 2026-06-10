Los Samsung Galaxy S27 y Galaxy A18 se dejan ver a meses de su presentación

El fabricante coreano sigue trabajando en numerosos smartphones, y en este caso nos fijamos en dos que son la antítesis el uno del otro, pero que ahora comparten protagonismo por haberse dejado ver y dar algunas de sus primeras pistas de cara a su futuro lanzamiento. El móvil más avanzado de Samsung y uno de los más baratos están ya trabajando en una nueva generación, a pesar de que, como en el caso del S27, todavía pueden faltar 7 u 8 meses para que se lancen.

El Galaxy S27 aparece en una certificación

Lo ha hecho en la base de datos de IMEI de la GSMA, lo que quiere decir que ya tiene asignado uno de estos identificadores que hacen únicos a los dispositivos en el mercado. El modelo que se ha dejado ver en la certificación es concretamente el SM-S952U, que será una de las variantes que llegará al mercado norteamericano. Por tanto, es evidente que el Samsung Galaxy S27 ya se encuentra en desarrollo de cara a su lanzamiento el próximo año.

En paralelo, los rumores alrededor de su ficha técnica no dejan de aparecer en redes, como en el caso de la pantalla, que ahora se rumorea que podría ser fabricada por BOE en China. Esto es bastante llamativo cuando Samsung Display es la división de pantallas de los coreanos, que normalmente ha fabricado no solo pantallas para numerosos fabricantes del mercado, sino obviamente también para sus propios dispositivos.

El procesador que estrenará el Samsung Galaxy S27 será el más avanzado de la firma coreana, como es el Exynos 2700, aunque, como es habitual, en algunas regiones y países, como Estados Unidos, el procesador podría ser un Snapdragon de última generación.

Samsung ya trabaja en los firmware de los Galaxy A18

La cercanía de este teléfono es mucho mayor, ya que el próximo mes de agosto hará un año que se lanzó al mercado, por lo que en un par de meses podría ser una realidad. En este caso, ha sido la propia Samsung la que ha desvelado su existencia gracias a una captura de pantalla tomada de los servidores de pruebas de la firma en territorio europeo.

En ella se puede apreciar que existen ya dos firmwares activos de prueba, para el modelo SM-A185F, que según estas informaciones, podría llegar directamente al mercado con One UI 9 como capa de personalización sobre Android 17. Eso al menos es lo que anticipa que que se esté utilizando un hash más moderno en lugar del formato MD5, bueno, términos técnicos que indican que este teléfono podría estrenarse con un software mucho más avanzado.

Esto a su vez nos daría una cierta ventana temporal para su lanzamiento, que se retrasaría respecto de lo que era de esperar. Ya que si lo lógico es pensar que se lance un año después de su presentación en agosto de 2025, en este caso al llegar con One UI 9, no se pondría a la venta hasta el mes de septiembre u octubre, puede que simplemente haya unas semanas de diferencia.