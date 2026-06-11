Realme estrena un móvil con pantalla de 144Hz y 8000mAh por apenas 175€

Las baterías de silicio-carbono han revolucionado el mercado de los smartphones sobre todo, y es que lo que antes era sencillamente imposible de equilibrar, grandes capacidades de batería y grosores o pesos contenidos, ahora lo es perfectamente. Y eso nos está llevando a normalizar que existan móviles de gama media que prácticamente doblan la capacidad de sus baterías sin engordar prácticamente nada. Y eso es lo que ha hecho una vez Realme con su nuevo tope de gama.

Un móvil único en la gama media

Hablamos de un móvil accesible, con un precio atractivo, y que además de esta enorme batería, ofrece algunas características muy interesantes, como ese flash LED que se ilumina en multitud de colores. Pero empezamos por su pantalla, esta ya destaca por algo poco habitual incluso en los móviles más caros, como es una tasa de refresco muy elevada de 144Hz.

Realme P4R | Realme

La pantalla además es bastante grande, con una diagonal de 6,8 pulgadas, y tecnología LCD con resolución HD+, de 720p. Por tanto, es una pantalla de dimensiones generosas, así como de una suavidad excepcional. La potencia depende de un procesador MediaTek Dimensity 6300, que viene acompañado de 4GB o 6GB de memoria RAM, aunque se puede aumentar hasta 14 GB si la ampliamos virtualmente, así como de un almacenamiento interno de 128GB o 256GB.

Este almacenamiento se puede ampliar mediante una tarjeta microSD. En términos de cámara, este nuevo Realme nos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles, lo estándar en la actualidad, así como un sensor de 8 megapíxeles delante, para hacer selfies. Por supuesto, la batería es uno de sus puntos fuertes, y seguramente su mayor argumento de venta.

Porque hablamos de una enorme capacidad de 8000 mAh, muy por encima de la media, y sobre todo en esta franja de precio tan accesible. Además, su potencia de carga es de 45W, que es bastante potente para un móvil que se mueve por debajo de los 200 euros, y sin duda alguna ayuda a que esa enorme batería se cargue a un precio bastante razonable. Según Realme, este P4R puede ejecutar juegos durante 12 horas seguidas, o reproducir música durante 169 horas.

Es un móvil también resistente al agua y al polvo, en cierta forma, ya que cuenta con certificación IP65, que es de las más altas, sin llegar a ser total la protección, pero desde luego es una buena protección para el dispositivo. Un móvil que presume de un anillo LED que rodea a una de las lentes, y que sirve para emitir notificaciones de color. Incluso cuenta con la IA de Gemini, y herramientas de IA para hacer mejores retratos o borrar objetos de todo tipo. El precio con el que se ha estrenado este nuevo Realme es de unos 175 euros al cambio.