La Redmi Pad SE 2 es la nueva tableta económica de Xiaomi

La firma china ha lanzado una nueva generación de su tableta accesible, y obviamente de uno de sus principales superventas en este segmento. Xiaomi repite fórmula con ella, y nos brinda una tableta con sobradas prestaciones a un precio para todos los públicos. Uno de esos dispositivos que puede usar toda la familia, o que podemos utilizar tanto para trabajar como estudiar, una todoterreno muy versátil.

Ficha técnica de la nueva Redmi Pad SE 2

Esta tableta como decimos ofrece características muy especiales para el precio con el que se ha anunciado. Empezando por su pantalla, que en esta nueva generación es más compacta, con un diagonal de 9,7 pulgadas, frente a las 11 pulgadas que tenía su predecesor, lo que supone un importante cambio de planteamiento en esta gama. Esta además presume de una alta tasa de refresco de 120Hz.

Redmi Pad SE 2 | Redmi

Su resolución de 2048 x 1280 píxeles es más que suficiente para disfrutar de contenidos con una calidad extraordinaria. Esta pantalla tiene un brillo máximo de 600 nits, y su relación de aspecto es de 16:10. En el apartado del rendimiento nos ofrece un procesador muy potente dentro de la gama media, como es el Snapdragon 6 Gen 2, en este caso limitado a datos 4G en las versiones que lo permiten.

Viene acompañado de 6GB de memoria RAM LPDDR4X, así como de 128GB de almacenamiento UFS 2.2. Mientras tanto, la memoria interna se puede ampliar hasta 2TB gracias a la ranura para tarjetas microSD. La tableta tiene una batería bastante grande, no es de las más generosas, pero nos va a dar autonomía para todo el día sin problemas. Esta tiene una capacidad de 7600mAh, y según Xiaomi, podemos reproducir contenidos hasta 15 horas seguidas con ella completamente cargada.

Su potencia de carga es de 15W. A nivel de diseño ha cambiado el módulo de cámara, que ahora es más redondeado y con forma de pastilla. Esta se ha fabricado con un chasis monocasco fabricado completamente en metal, que le da un toque y resistencia de nivel premium, más teniendo en cuenta su precio ajustado. No sabemos nada sobre su cámara de fotos, pero no deberíamos esperar algo especial.

Una tableta que destaca sobre todo por tener un precio muy ajustado, teniendo en cuenta todo lo que nos ofrece. Y es que llega con Android 16 bajo la capa de personalización HyperOS 3.0 de Xiaomi, por lo que vamos a poder contar con las últimas funcionalidades introducidas por Google y Xiaomi. Lo mejor sin duda es el precio, porque de momento se ha lanzado en China por unos 137 euros al cambio, lo que no está nada mal. Debería llegar pronto a España, seguramente a lo largo de esta primavera.