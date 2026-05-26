El Redmi 17 5G filtra sus características y fecha de presentación

Xiaomi prepara su nuevo móvil de gama media, otra generación del que sin duda es el móvil que ha dado forma a este segmento de smartphones a lo largo de los años. Una nueva generación de la que ahora conocemos más detalles, sobre su ficha técnica, e igual de importante, su posible fecha de lanzamiento, que está más cerca que nunca. Vamos a repasar todos esos detalles y hacernos una idea de cuándo esperarlo.

Lanzamiento junto al Redmi Turbo 5

Lo que hemos conocido es que este nuevo Redmi 17 5G se estrenaría junto al Redmi Turbo 5, un terminal que se espera se presente el próximo 18 de junio, por lo que esto ya nos da una pista real de cuándo esperar a este teléfono. Además, el medio Smartprix ha desvelado cuál sería la ficha técnica de este nuevo terminal que llegaría en ese evento conjunto de los dos gama media.

El nuevo Redmi 17 5G se estrenaría con una pantalla muy grande, con diagonal de 6,9 pulgadas, así como tecnología LCD y tasa de refresco de 144 Hz. Su resolución es Full HD+. Por tanto, en estos términos es un terminal completo, aunque es verdad que quizás echamos en falta un panel AMOLED, como los que hemos visto en otros modelos de gama media de la firma.

Respecto del rendimiento, este dependerá de un procesador Snapdragon 4 Gen 4, que es un buen chip para los móviles de gama media más accesibles, y que ofrece conectividad 5G. De hecho, es el más reciente de la gama de Qualcomm, habiendo sido presentado el pasado mes. Este nuevo terminal llegaría con una cámara dual, con dos sensores traseros.

Estos serían uno principal de 50 megapíxeles, acompañado de otro de 8 megapíxeles secundario. Sobre la cámara selfie no hay detalles. La batería será uno de sus puntos fuertes, porque, según esta filtración, contaría con una capacidad de nada menos que 7000 mAh, un tamaño considerable para un teléfono de gama media accesible como este.

Por tanto, es un móvil que llegará al mercado seguramente dentro de una horquilla de entre los 150 y 200 euros, ofreciendo una ficha técnica realmente potente para esta gama., básicamente lo que siempre ha caracterizado a este tipo de teléfonos de Xiaomi, que son el sinónimo de la gama media pura.

¿Y el Redmi Turbo 5?

La estrella de la presentación será el nuevo Redmi Turbo 5, un teléfono que contará con una ficha técnica mucho más potente, orientada a la de un móvil de gama media premium, o que incluso puede coquetear con la gama alta. Este llegará con una pantalla de 6,58 pulgadas, con resolución 1.5K, así como una tasa de refresco de 120 Hz. Su procesador será el potente MediaTek Dimensity 8500 Ultra, y contará con una batería muy grande, de 7560 mAh, y una potente carga de 100 W.

Su cámara tendrá también una configuración similar a la del Redmi 17, con un sensor principal de 50 megapíxeles y uno secundario de 8 megapíxeles. Su cámara frontal será de 20 megapíxeles. Será seguramente este aspecto, el de la cámara, el que relegará a este teléfono a la gama media, aunque sea la más avanzada.