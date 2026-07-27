El POCO M8 Power llegará con una batería de 8.000 mAh y cámara de 50 megapíxeles

Todo apunta a que POCO prepara el lanzamiento de un nuevo móvil con una autonomía de escándalo. Y es que la firma asiática ha arrancado la maquinaria de publicidad para desvelar las primeras características del POCO M8 Power, un modelo que llegará con una gigantesca batería de 8.000 mAh y que se presentará oficialmente el próximo 4 de agosto en la India.

Este nuevo smartphone ampliará la familia POCO M8, en la que ya hemos visto a otros modelos como los POCO M8, POCO M8 Pro y POCO M8s. Y, como podrás imaginar, la versión Power apostará por una autonomía de escándalo

Una batería de 8.000 mAh para alcanzar los tres días de autonomía

De esta manera, y según los últimos rumores, el POCO M8 Power presumirá de una batería de 8.000 mAh. Según las cifras adelantadas por la propia compañía, esta batería podrá proporcionar hasta tres días de autonomía con una sola carga.

Evidentemente, la duración real dependerá del uso que hagas del dispositivo, del brillo de la pantalla, de la cobertura o del tiempo dedicado a juegos y reproducción de vídeo. Pero lo cierto es que la capacidad anunciada apunta maneras.

Y ojo, que por lo que hemos podido ver en modelos anteriores, este Poco M8 Power no será un ladrillo en cuanto a dimensiones. Por ahora, POCO no ha confirmado las dimensiones del teléfono, su peso ni la velocidad de carga que acompañará a esta batería, por lo que habrá que esperar un poco.

Respecto al resto de características del Poco M8 Power, la firma también ha confirmado que el móvil contará con una pantalla AMOLED, aunque todavía no ha revelado su tamaño, resolución ni frecuencia de actualización.

Las imágenes oficiales también permiten conocer algunos detalles de su apartado fotográfico. Por ejemplo, sabemos que el POCO M8 Power contará con una cámara principal de 50 megapíxeles acompañada por diferentes funciones de inteligencia artificial. Tampoco se conocen su procesador, las configuraciones de memoria RAM y almacenamiento, la versión de HyperOS o su precio. Será durante su presentación cuando descubramos todos los secretos.

Como te hemos dicho, el POCO M8 Power se presentará el 4 de agosto y, en un primer momento, su lanzamiento está confirmado para la India a través de Flipkart. La compañía todavía no ha detallado si llegará posteriormente a España o a otros mercados internacionales. Así que tocará tener paciencia ante un posible lanzamiento a nivel global.