El diseño del Redmi Turbo 6 Max se filtra con un aspecto similar a los Google Pixel

Desde hace unas semanas venimos hablando del Redmi Turbo Max 6 un teléfono que podría llegar en unos meses para suceder a su predecesor, que llegaba al mercado a comienzos de este año, en el mes de enero. Después de haber conocido algunas de sus características, ahora le toca el turno al diseño, y desde luego no va a pasar desapercibido, porque Xiaomi ha dado un claro giro de timón a su teléfono Redmi, con un aspecto que nos recuerda más bien al de los teléfonos de Google.

Así es el futuro Redmi Turbo 6 Max

Como podéis ver en la imagen, se podría decir que el diseño es casi idéntico al de la gama de Google Pixel, ya sea el modelo de este año o el anterior, ya que son bastante similares. En este caso no hay dudas, porque vemos un módulo de cámara en forma de pastilla horizontal que no solo se parece en tamaño y proporciones, sino también en aspecto, con ese flash LED en la parte derecha, que nos recuerda a los sensores de los Pixel 9 o Pixel 10, además del bisel y la barriga que emerge de esta trasera.

Eso sí, el teléfono se ve más estilizado por varias razones, uno es el tamaño de su pantalla, de nada menos que 7 pulgadas, lo que unido a sus biseles ultrafinos y una relación de aspecto más alargada nos da la impresión de que el teléfono tiene unas líneas más ligeras y alargadas. Así que parece que cada vez son más los fabricantes que deciden fijarse en el diseño de los Google Pixel para desarrollar sus teléfonos, incluso la propia Apple lo ha hecho con el iPhone Air.

Por lo demás, el teléfono sigue en desarrollo, y con unas características muy potentes, no hay más que fijarse en algunas de ellas para darse cuenta de que estamos ante un teléfono diferente. No solo por esa gran pantalla de 7 pulgadas, única en el mercado. Sino también por una batería enorme, que tendría una capacidad de 10000 mAh nada menos, por lo que pulveriza cualquier récord anterior de capacidad en un móvil de gama media.

Además, será un móvil muy potente, con uno de los procesadores más solventes de MediaTek, como es el Dimensity 9600s, que sería la siguiente generación de unos de los chips más potentes del fabricante chino. Esta podría ser una versión mejorada del Dimensity 9500, que ha liderado este año alguno de los smartphones más potentes del mercado.

Además, esa pantalla tendría una resolución elevada 2K, lo que demostraría que es un teléfono que, a pesar de pertenecer a la gama media, lo hará en su parte más alta, de esos modelos que podemos calificar como premium. Se espera que este Redmi Turbo 6 Max se lance dentro de unos seis meses, por lo que sorprende bastante que se haya filtrado de una manera tan completa con tanto tiempo de antelación.