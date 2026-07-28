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Qué es realme Share y cómo sacarle partido en tu teléfono o tablet
Qué es realme Share y cómo activarlo para enviar fotos, vídeos y documentos entre móviles y tablets compatibles de forma rápida y sin cables.
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Si tienes un teléfono realme, sabrás que realme UI es una capa de lo más completa. Y esconde algunas funciones de lo más curiosas y útiles. Hoy te vamos a hablar de realme Share, perfecta si necesitas enviar fotografías, vídeos, documentos o cualquier otro archivo sin recurrir a aplicaciones de mensajería.
La herramienta viene integrada en los móviles y tablets compatibles de realme, por lo que no tendrás que instalar ninguna aplicación adicional. Basta con activarla, seleccionar el contenido y elegir el dispositivo al que quieres enviarlo. Así que vamos a contarte todo lo que debes saber de realme Share.
Qué es realme Share
Decir que realme Share es un sistema de transferencia inalámbrica de archivos incluido en realme UI. Su funcionamiento es parecido al de otras soluciones como Quick Share de Android o AirDrop en los dispositivos de Apple. De esta manera, lLa herramienta utiliza Bluetooth para localizar los equipos cercanos y una conexión WiFi directa para realizar el envío a mayor velocidad.
Gracias a ello, no necesitas estar conectado a una red WiFi concreta ni gastar datos móviles al compartir algo. Los dos dispositivos crean una conexión temporal entre ellos para transferir el contenido. Al terminar el proceso, esa conexión se cierra automáticamente.
Además, la función forma parte de un sistema de intercambio compatible con determinados móviles y tablets de otros fabricantes, por lo que podrás podrás compartir archivos con algunos dispositivos de OPPO, Xiaomi, vivo y otras marcas compatibles, siempre que ambos equipos tengan activado su correspondiente sistema de transferencia.
Y teniendo en cuenta que la transferencia es bastante rápida y siempre se mantiene el tamaño (y por lo tanto, la calidad) del archivo de imagen o vídeo que compartas, vale la pena saber cómo utilizar realme Share.
Cómo usar realme Share
Activar y utilizar realme Share es muy sencillo, y solo tienes que seguir estos pasos:
Abre la aplicación Ajustes de tu teléfono o tablet realme.
Entra en el apartado Conexión y compartir, donde encontrarás las herramientas relacionadas con Bluetooth, redes inalámbricas y transferencia de archivos.
Pulsa sobre realme Share para acceder a sus opciones.
Activa el interruptor que aparece en pantalla. A partir de ese momento, el dispositivo podrá ser detectado temporalmente por otros móviles o tablets cercanos compatibles.
Comprueba que el otro dispositivo también tiene activada su función para compartir archivos. En función de la marca, puede llamarse realme Share, OPPO Share, Mi Share, Quick Share o tener otra denominación similar.
Abre la fotografía, el vídeo, el documento o el archivo que quieras enviar y pulsa sobre el botón Compartir.
Busca el nombre o el icono del dispositivo receptor dentro de la lista de equipos disponibles.
Pulsa sobre el dispositivo y espera a que la otra persona acepte la transferencia.
Una vez aceptado el envío, el archivo comenzará a transferirse automáticamente. El tiempo dependerá de su tamaño, aunque normalmente será mucho más rápido que enviarlo mediante Bluetooth tradicional.
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