Qué es realme Share y cómo sacarle partido en tu teléfono o tablet

Si tienes un teléfono realme, sabrás que realme UI es una capa de lo más completa. Y esconde algunas funciones de lo más curiosas y útiles. Hoy te vamos a hablar de realme Share, perfecta si necesitas enviar fotografías, vídeos, documentos o cualquier otro archivo sin recurrir a aplicaciones de mensajería.

La herramienta viene integrada en los móviles y tablets compatibles de realme, por lo que no tendrás que instalar ninguna aplicación adicional. Basta con activarla, seleccionar el contenido y elegir el dispositivo al que quieres enviarlo. Así que vamos a contarte todo lo que debes saber de realme Share.

Qué es realme Share

Decir que realme Share es un sistema de transferencia inalámbrica de archivos incluido en realme UI. Su funcionamiento es parecido al de otras soluciones como Quick Share de Android o AirDrop en los dispositivos de Apple. De esta manera, lLa herramienta utiliza Bluetooth para localizar los equipos cercanos y una conexión WiFi directa para realizar el envío a mayor velocidad.

Gracias a ello, no necesitas estar conectado a una red WiFi concreta ni gastar datos móviles al compartir algo. Los dos dispositivos crean una conexión temporal entre ellos para transferir el contenido. Al terminar el proceso, esa conexión se cierra automáticamente.

Además, la función forma parte de un sistema de intercambio compatible con determinados móviles y tablets de otros fabricantes, por lo que podrás podrás compartir archivos con algunos dispositivos de OPPO, Xiaomi, vivo y otras marcas compatibles, siempre que ambos equipos tengan activado su correspondiente sistema de transferencia.

Y teniendo en cuenta que la transferencia es bastante rápida y siempre se mantiene el tamaño (y por lo tanto, la calidad) del archivo de imagen o vídeo que compartas, vale la pena saber cómo utilizar realme Share.

Cómo usar realme Share

Activar y utilizar realme Share es muy sencillo, y solo tienes que seguir estos pasos:

Pasos para activar realme Share | Alfonso de Frutos Sastre