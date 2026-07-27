Todos estos móviles Samsung Galaxy se quedarán sin One Ui 9

Samsung se prepara para iniciar el despliegue de One UI 9, la próxima gran versión de su capa de personalización basada en Android 17. Sin embargo, no todos los móviles relativamente recientes de la compañía podrán actualizarse, incluso aunque su hardware siga ofreciendo un rendimiento más que suficiente.

Qué novedades traerá One UI 9

One UI 9 continuará la evolución del software de Samsung con una mayor presencia de funciones basadas en inteligencia artificial, cambios de diseño y nuevas herramientas de productividad.

One UI 8 en un Samsung Galaxy Z Flip 7 | Samsung

Por ejemplo, sabemos que llegan mejoras en Samsung Internet, nuevas opciones para seleccionar imágenes en la aplicación Galería y herramientas adicionales para escribir o dibujar en Samsung Notes.

También se habla de una mayor integración de Gemini en los móviles Galaxy compatibles, además de nuevas formas de utilizar Bixby. Pero, de momento son rumores. Además, los primeros móviles que estrenarán la versión estable de One UI 9 serían los nuevos plegables de Samsung.

Así que muy pronto conoceremos más detalles. Respecto a próximos modelos que recibirán One UI 9, posteriormente, la actualización llegaría de manera escalonada al resto de equipos compatibles, por lo que habrá que tener un poco de paciencia.

Móviles Samsung Galaxy que no recibirán One UI 9

Según la política de soporte anunciada por Samsung para cada generación, estos son algunos de los móviles que quedarían fuera de la actualización a One UI 9. Como verás, entre los principales afectados encontramos modelos tan populares como los Samsung Galaxy S22, Galaxy S21 FE o Galaxy A53 5G.