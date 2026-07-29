El HMD Asha 305 es un móvil Android de solo 5 pulgadas y batería extraíble por 59€

El nuevo teléfono de HMD sin duda alguna es un móvil diferente, al menos para lo que hoy normalmente se espera de un smartphone. Estos deben tener grandes pantallas, mucha potencia y baterías grandes, pero no extraíbles, y este modelo precisamente nos ofrece una pantalla más pequeña de lo habitual, así como una batería de las de antes, esas que se podían sacar del teléfono e intercambiar al instante por otra totalmente cargada.

Ficha técnica del nuevo HMD Asha 305

Este nuevo teléfono de HMD no va a destacar en ningún test de rendimiento, pero sin duda alguna nos va a ofrecer características que no veíamos en un móvil desde hace muchos años, salvo que fuera en uno de los conocidos como Dumb Phones o móviles tontos. Este nuevo teléfono nos ofrece unas características, por tanto, que son poco habituales entre los teléfonos con pantalla táctil y Android como sistema operativo, aunque externamente, independientemente de su tamaño, tiene un diseño bastante común.

HMD Asha 305 | HMD

El nuevo teléfono se ha lanzado en Filipinas, donde presume, entre otras cosas, de una batería extraíble, por lo que solo hay que abrir la carcasa trasera y sacarla para intercambiarla por otra que esté completamente cargada. Además, en caso de que esta se degrade o ya no funcione correctamente, será extremadamente sencilla de extraer del teléfono. Eso sí, hay que sacrificar la capacidad, ya que esta es de tan solo 2500 mAh, lo que viene a ser la mitad de la capacidad media de batería de un smartphone.

Según el fabricante, con ella podemos mantener el teléfono hasta 32 horas en espera. La batería. Por lo que se ve en las imágenes, la batería es similar a la de los móviles básicos de la marca, pero con un tamaño más grande. Otro de los puntos distintivos de este teléfono es su pantalla, que tiene un tamaño muy compacto, de tan solo 5 pulgadas, un tamaño que no veíamos en el mercado desde los iPhone SE.

Esta tiene una resolución modesta de 480x854 píxeles, y la tecnología de su panel es LCD. A nivel de rendimiento, es un teléfono modesto, ya que cuenta con un procesador Unisoc T137, que nos permite desenvolvernos bien en redes sociales, para ver contenidos y otras tareas cotidianas. A este le acompañan 2 GB de memoria RAM, así como 16 GB de almacenamiento interno, como veis, una cifra de otros tiempos.

EN lo que a la fotografía se refiere, es un teléfono que nos ofrece una cámara trasera de 2 megapíxeles con flash LED integrado, y delante la cámara tiene el mismo sensor de 2 megapíxeles, por lo que no hay florituras, y solo cámaras para salir del paso. Se trata de un móvil basado en Android AOSP, la versión de código abierto del sistema de Google, a la que se le ha aplicado una capa de personalización como Pulse OS. Con ella podemos acceder a más de 100 apps, entre las que se encuentran WhatsApp, Instagram, Snapchat, Spotify o Netflix, entre otras muchas, incluso a la IA de Gemini. Lo mejor de todo es su precio, que ronda los 59 euros.