OPPO prepara una bestia de autonomía con 10.000 mAh

Todo apunta a que OPPO trabaja en un nuevo teléfono y su batería será de escándalo. Y es que la firma ya ha empezado a activar la maquinara del marketing con el próximo OPPO A7 Pro Max, un móvil que ya se ha dejado ver en su primer adelanto oficial.

Y, como podrás comprobar, el gran protagonista será una batería de nada menos que 10.000 mAh, la de mayor capacidad utilizada hasta ahora en un teléfono de la compañía.

Una batería de 10.000 mAh en un móvil relativamente fino

OPPO ha compartido una primera imagen oficial del A7 Pro Max en la que se puede observar la parte trasera del dispositivo. El teléfono apuesta por un módulo de cámaras rectangular ligeramente elevado, con los sensores situados en la zona izquierda y el flash LED colocado a la derecha.

Sin embargo, el detalle más llamativo se encuentra en la letra pequeña del adelanto publicado por la compañía. En ella se confirma que el OPPO A7 Pro Max contará con una batería de 10.000 mAh compatible con carga rápida por cable de 80 W. Una capacidad que marcará un nuevo antes y después en el sector. Ya estamos empezando a acostumbrarnos a ver móviles con baterías de hasta 8.000 mAh sin comprometer el diseño.

Y, como vemos en la imagen promocional, semejante batería no parece haber obligado a OPPO a fabricar un teléfono especialmente voluminoso. Las filtraciones apuntan a un grosor de 8,47 milímetros y un peso de 226 gramos. No será precisamente un móvil ligero, pero sus dimensiones resultan bastante contenidas teniendo en cuenta la capacidad de su batería. También se espera que el dispositivo admita carga rápida de 80 W, por lo que la autonomía del OPPO A7 Pro Max estará a la altura de los más exigentes.

El OPPO A7 Pro Max lucirá un panel OLED de 120 Hz y Snapdragon 4 Gen 5

Aunque OPPO todavía no ha presentado todas las especificaciones del dispositivo, diferentes filtraciones y registros en plataformas de rendimiento han adelantado buena parte de sus características.

El OPPO A7 Pro Max contaría con una pantalla OLED plana de 6,78 pulgadas, resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz. En su interior encontraríamos el Snapdragon 4 Gen 5, acompañado con 12 GB de memoria RAM. Además, se habla de configuraciones con hasta 512 GB de almacenamiento interno, aunque estas cantidades todavía no han sido confirmadas oficialmente por la marca.

Por último, la cámara del OPPO A7 Pro Max estaría formada por una cámara principal de 50 megapíxeles acompañada por un sensor auxiliar de 2 megapíxeles. Pero habrá que tener paciencia hasta su presentación oficial para conocer todos los detalles de un teléfono que apunta maneras.