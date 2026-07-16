Es el turno del Redmi 17 4G, diseño y especificaciones filtradas del móvil económico de Xiaomi

Xiaomi está preparando el lanzamiento de su nuevo smartphone de gama de entrada, el que seguramente será el más barato de todos. Tras presentar los Redmi Note 17, la firma china se dispone a hacer lo propio con un móvil que destacará por un precio ajustado, ahora más seguramente con la crisis de memoria, y que ofrecerá unas excelentes prestaciones para el grueso de usuarios móviles. Una filtración no solo nos muestra su diseño, sino que también desvela sus características más importantes.

Todo lo que podemos esperar del Redmi 17 4G

Hay que tener en cuenta que hablamos de la versión con conectividad 4G, ya que la versión 5G también está en desarrollo y se ha dejado ver hace unos días en la red. En este caso, el Redmi 17 4G aparece en una filtración del medio YTECHB, que nos muestra un diseño diferente al de sus predecesores, sobre todo en el módulo de cámara. Este ahora tiene forma rectangular y cuenta con dos sensores de cámara.

La filtración asegura que el teléfono llegará en varios colores, como son el negro, Deep Blue, Lotus Purple, y Oak Green. No será un móvil liviano ni mucho menos, ya que tendrá un peso de 232 gramos, con un grosor de 8,8 mm, pero hay características que desde luego lo justifican. El nuevo teléfono de Redmi llegaría con un procesador Helio G91 de MediaTek, un buen chip dentro de los móviles de gama media con 4G.

A este le acompañarán 4GB o 6GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 128GB o 256GB. Sin duda tiene sentido que pese más de lo habitual, porque va a ser un móvil bastante grande, con una diagonal de 6,9 pulgadas, y con una tasa de refresco de 120Hz, algo poco habitual en móviles especialmente baratos. Esta pantalla tendrá un orificio en la parte superior, donde se alojará una cámara de fotos para hacer selfies.

El teléfono cuenta con una cámara sencilla, la filtración apunta a solo un sensor de 50 megapíxeles, así como una delantera de 8 megapíxeles, por lo que en este apartado va a ser un móvil bastante humilde. Uno de los puntos fuertes de este teléfono será la batería, porque va a tener una capacidad considerable, de 7500mAh, y su potencia de carga va a ser de 45W. por lo tanto una de las más grandes de su categoría. El lector de huellas estaría ubicado en el lateral, en el botón de encendido, mientras que la filtración asegura que contará con conectividad NFC.

La filtración también desvela el posible precio de este modelo, que no parece tan barato como podríamos esperar, ya que el Redmi 17 4G partiría de los 250 euros, en una configuración de 4GB+128GB, mientras que la variante de 256GB costaría 280 euros. Un móvil que podría llegar al mercado a finales de agosto o comienzos del mes de septiembre, con la vuelta a las clases y al trabajo.