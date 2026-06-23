El Redmi 17 se estrenará el próximo mes con una batería superlativa

La gama media de Xiaomi no baja el ritmo, y en unas semanas estrenará una nueva generación de su modelo más popular y célebre. Y es el que Redmi 17 volverá a ser el mejor exponente de lo que ha hecho grande a la firma china, móviles espectacularmente equipados a precios muy accesibles. Ahora, uno de los filtradores más prestigiosos de China ha avanzado que la nueva gama media de la firma china contará con una batería única en su gama, con una capacidad extraordinaria.

Presentación inminente

Ha sido Digital Chat Station quien ha desvelado los detalles sobre el lanzamiento de esta nueva gama media de la firma china. Concretamente, ha desvelado importantes detalles del que será conocido como Redmi 17. Lo primero de todo, que se presentaría en el mes de julio, no hay fecha concreta, pero al menos ya tenemos esa ventana del próximo mes como la más probable para que el teléfono se muestre ante el público.

Además de esto, ha desvelado que el terminal destacará por una batería enorme, de 9000 mAh, de las más grandes de su categoría, no habrá más de uno o dos teléfonos con esta capacidad en el mercado, por lo que en este aspecto va a ser un móvil único. La pantalla será totalmente plana, y contará con una resolución 1.5K, también de excelente resolución para un dispositivo de este tipo.

Contará con un procesador de gama media pura, como es el Snapdragon 6, que nos ofrece un buen rendimiento en los teléfonos más asequibles y conectividad 5G. También llegará con altavoces estéreo, dos concretamente, y no sabemos si tendrán algún tipo de tratamiento especial, como los Bose de los Redmi K90. El filtrador ha avanzado que habrá un nuevo modelo con batería de 10000 mAh que será lanzado más tarde a lo largo de este año.

Este modelo podría ser más adelante el Redmi 17 Pro Max, el modelo más avanzado de la firma china en su gama media, que se posicionaría ya en una parte premium de estos modelos que ofrecen buenas especificaciones a precios muy ajustados. Una gama que es necesaria para que los fabricantes sigan conservando rentabilidad en sus lanzamientos, sobre todo con la enorme presión del precio de la memoria actualmente, que es una de las mayores quejas de los fabricantes, que ven ya insoportable adaptar los precios de la memoria a los márgenes actuales sin subir precios. De ahí que la gama de entrada será la más afectada, afortunadamente, este Redmi 17 Pro Max apunta más alto, y seguirá siendo una apuesta segura.