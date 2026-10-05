El RedMagic 12 Pro+ pulveriza un nuevo récord de rendimiento

Llevamos ya semanas hablando del nuevo lanzamiento de RedMagic, el nuevo tope de gama que nos promete el mejor rendimiento posible en entornos gaming, y que, por lo que comprobamos ahora, es algo totalmente cierto. Y es que ha pasado por un test de rendimiento donde directamente ha batido el récord de rendimiento con el procesador más potente de Qualcomm, que ya hemos visto en varios topes de gama que han sido presentados en las últimas semanas.

Pulveriza los registros de lo nuevo de Qualcomm

Lo llamativo de este nuevo móvil de Redmagic es que ha demostrado de verdad que es una bestia en lo que al rendimiento se refiere. Porque, a pesar de contar con el mismo procesador que otros topes de gama que se están presentando, este de RedMagic sí que ha demostrado que es capaz de ofrecer un plus de rendimiento con el mismo hardware, algo que cuando menos es llamativo.

Y es que el tope de gama ha pasado por el test de rendimiento de Geekbench 7, con el último procesador de Qualcomm, el nuevo Snapdragon 8 Elite Extrem Gen 6. En este test de rendimiento ha ofrecido la mejor puntuación hasta ahora. Y es que el teléfono, que aparece como el Nubia NX819J, ha obtenido en la prueba 3.677 puntos en la prueba de un núcleo, y de 12.679 puntos en la prueba multinúcleo.

Y es que hablamos de que estos resultados superan incluso a las puntuaciones avanzadas por Qualcomm para su chip, mejorando por tanto las puntuaciones que la marca había utilizado para demostrar el potencial de su procesador, lo que nos viene a decir hasta qué punto este teléfono puede ser una auténtica bestia. Para hacernos una idea, uno de los topes de gama más recientes, el Xiaomi 18 Pro Max, obtuvo puntuaciones de 3.582 y 12.247 píxeles en el mismo test el mes de septiembre, y el OnePlus 16, incluso menos, por lo que este RedMagic desde luego viene pisando fuerte en este sentido.

Sobre lo que esperamos de este nuevo RedMagic, básicamente un móvil mucho más potente que los anteriores, obviamente por ese procesador con el que cuenta, y también un teléfono que se ha construido con mucho más cuidado en los detalles. Porque tendrá biseles mucho más delgados en la pantalla, algo que hace más inmersiva la acción, y también ofrecerá un peso más liviano y unas dimensiones más contenidas, con un perfil más delgado.

Así que no solo será mucho más potente, sino que lo hará además en un perfil mucho más contenido, en un diseño más pulido y, en definitiva, en un móvil mucho más sofisticado. Y es que sobre el resultado en el test de rendimiento, batiendo récords, desde Gizmochina leemos una explicación bastante plausible a por qué este teléfono da ese plus de rendimiento. Y sería por una refrigeración volcada en mejorar el rendimiento a la hora de jugar, esto podría haber conseguido ese plus de puntuación frente a móviles con configuraciones en este sentido más tradicionales.