El Realme C85 Pro llegará con una batería enorme y un precio muy ajustado

La firma china está trabajando en su nueva gama media, con el que parece va a ser el más avanzado de una serie de smartphones que es bastante popular a nivel global, como es la C de Realme. Ahora hemos conocido que este modelo está muy cerca de convertirse en una realidad en Asia, donde se ha dejado ver a través de los canales oficiales de la marca en redes. Todo de cara a calentar motores respecto de su lanzamiento, que se producirá en los próximos días.

Se subirá al carro de las grandes baterías

Sin duda es la gran característica que ha desvelado Realme en su teaser, que contará con una enorme batería de 7000 mAh, que según el fabricante, podría brindarnos hasta dos días de uso con una sola carga, algo desde luego muy poco habitual en los smartphones modernos. Además, será una batería que se cargue con cierta potencia, siempre teniendo en cuenta que hablamos de un teléfono de gama media económico. Concretamente, tendría una potencia de 45 W.

Y todo ello con un peso y grosor como el de otro smartphone, todo ello gracias a la tecnología de silicio que permite altas capacidades sin aumentar el tamaño de la batería. Otra de las características que ha desvelado la marca es una resistencia extrema a los elementos, gracias a la certificación IP69 Pro, que parece ir más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en móviles de la gama media.

Más allá de este teaser, en las últimas semanas se han filtrado diferentes características de este nuevo smartphone de Realme. Y es que además de esta gran resistencia al agua y polvo, es un teléfono que cuenta con la certificación MIL-STD-810H, que además lo hace resistente a caídas y temperaturas extremas, entre otros elementos adversos.

También contaría con una pantalla AMOLED; poco habitual en la gama media más económica, y brindaría resolución Full HD+. Esta tendrá una tasa de refresco de 120Hz,a sí como un brillo pico de 4000 nits. Su rendimiento dependerá del procesador MediaTek Dimensity 6300, uno de los más potentes de la gama media, y que ofrece conectividad 5G a este teléfono. A este le acompañarán 8GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 256GB.

Sobre el precio al que se lanzaría este modelo, podría moverse entre los 200 y 250 euros, quizás algo más en su rango más alto. Y se convertiría en el modelo más avanzado de la serie C, que en España cuenta con el Realme C75 como el modelo más avanzado. Seguramente este nuevo C85 Pro sea su sucesor directo cuando llegue a nuestro país. No obstante, para ello, antes tendremos que recibir a la versión estándar de este modelo, que se lanzó en China el pasado mes de septiembre, y que podría llegar de la mano de este Pro a nivel global.