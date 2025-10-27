El Nothing Phone 3a Lite ya tiene fecha de presentación, ¿qué sabemos de él?

La firma de Carl Pei acaba de anunciar cuándo va a ser realidad su nuevo smartphone, el Phone 3a Lite, un terminal que llegará con características y precio accesibles, pero sin perder la esencia de la marca. Nothing se ha ganado un hueco en el mercado, pequeño, pero de público fiel al que le encandila el diseño de estos teléfonos y sus buenas prestaciones a un precio bastante ajustado.

¿Cuándo se presenta?

Nothing ha anunciado en sus redes sociales que presentará el nuevo Phone 3a Lite este próximo miércoles 29 de octubre. Y, por tanto, en apenas 48 horas se pondrá a la venta, también en España, este nuevo teléfono.

¿Que podemos esperar de él?

Pues hablamos del que se va a convertir en el smartphone de acceso a la gama de la marca, y, por tanto, nos ofrecerá una ficha técnica más limitada, pero que se compensará con un precio más accesible. A lo largo de estos meses, como suele ser habitual, se han filtrado varias características de su ficha técnica, que nos permiten hacernos una idea de hasta qué punto este teléfono va a ser un dispositivo accesible.

Se ha dejado ver en lugares como el test de rendimiento de Geekbench, donde ha mostrado sus características clave, sobre todo de rendimiento. Y estas nos dan una buena idea de cómo ubicar este teléfono en el mercado. Ya que contaría con un procesador MediaTek Dimensity 7300, que es uno de los chips más potentes de la marca en la gama media, con conectividad 5G, pero sin llegar ni mucho menos a ser premium. Pero es evidente que a nivel de rendimiento será de los más potentes de su gama.

Además de su procesador, se espera que venga con 8GB de memoria RAM, así como 128GB de almacenamiento interno. A nivel de diseño se espera una vez más que cuente con un cuerpo transparente. Además de esto, la marca ha mostrado en su mensaje en redes una porción del aspecto de este teléfono. Y en él se puede ver un pequeño LED parpadeando, que parece puede ser parte del conjunto Glyph del teléfono.

Y es que parece que conservará el que sin duda es el aspecto más personal de estos teléfonos de Nothing. Este Glyph se suele componer de varios LED que conforman un interesante diseño de luz en la trasera del teléfono. El modelo más avanzado, el reciente Nothing Phone 3 ha estrenado por primera vez una pantalla LED trasera para hacer las veces de Glyph, pero en este caso siendo el modelo más accesible, lo normal es que tenga un Glyph básico, o similar al de los primeros modelos. Sobre el precio al que se espera que se estrene en el mercado, debería moverse entre los 220 y 250 euros.