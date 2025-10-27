El HMD Fusion 2 se filtra con nuevos accesorios modulares

HMD sigue trabajando en nuevos smartphones de gama media, un segmento en el que se siente cómoda y donde ha mostrado tímidamente cierta innovación. El HMD Fusion ya está en camino, y ahora ha desvelado algunos detalles interesantes de cara a su futuro lanzamiento. Y es que parece que van a insistir en el perfil modular de este teléfono, que en su primera generación ya nos ofreció algunos accesorios bastante interesantes, que ahora estará renovándose para esta segunda generación de smartphones.

Lo que ofrecerá esta segunda generación

Ha sido uno de los sitios de referencia de filtraciones alrededor de los teléfonos de HMD, el que ha desvelado algunas de sus características más importantes. Empezando por su pantalla, que contará con tecnología OLED, así como una diagonal de 6,58 pulgadas. Esta también nos ofrecerá resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 120 W, por lo que en especificaciones desde luego nos ofrecerá las mejores prestaciones.

En cuanto al rendimiento, contaría con el nuevo y potente procesador de gama media, el Snapdragon 6s Gen 4, que nos garantiza el mejor rendimiento en cualquier situación, incluso a la hora de jugar, así como conectividad 5G. La cámara de fotos de este teléfono es bastante competente, y lo será con un sensor principal de 108 megapíxeles, que además disfrutará de estabilización óptica de imagen.

Habrá también un sensor secundario de 8 megapíxeles ultra gran angular. Otras características serán resistencia IP65 al agua y al polvo. Así como conector POGO Pin 2.0, que es el que le permite conectar esos accesorios modulares. También hay Bluetooth 5.3, conectividad NFC, así como altavoces estéreo y un conector mini jack de 3,5mm.

Sobre los nuevos accesorios que llegarán con esta nueva generación, se llamarían Smart Outfits Gen 2. En otro de los mensajes de X, esta misma fuente ha desvelado hasta nueve accesorios nuevos para esta segunda generación del teléfono, en concreto estaríamos hablando de Casual Outfits w Kick Stand, Wireless Charge Outfit, Rugged Outfit, Gaming Outfit, Camera Grip Outfit, Flashy Outfit, Speaker Outfit, QR & Barcode Scanner Outfit y el Smart Projector Outfit.

Desde luego parece que este gama media va a contar con muchas alternativas a la hora de sacarle el máximo partido. Y es que algunos outfits tendrían interesantes utilidades, como el del proyector inteligente, para jugar, para carga inalámbrica o incluso lector de códigos de barras y QR. Si miramos a la primera generación, podemos apreciar varias mejoras interesantes. Como por ejemplo la pantalla de 120 Hz, y el nuevo panel AMOLED. La resolución también es más elevada, por lo que la pantalla cambia de arriba a abajo.

El procesador también es más potente, y obviamente los nuevos outfits van a ofrecer maneras diferentes de darle personalidad al teléfono y sobre todo hacerlo más práctico para diferentes consumidores. La primera generación se lanzó en septiembre del año pasado, por lo que deberían haberse presentado ya, si no lo ha hecho, es evidente que lo hará de manera inminente.