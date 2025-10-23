El Oppo Find X9s anticipa sus potentes prestaciones en una nueva filtración

La firma china presentará en las próximas semanas sus nuevos Oppo Find X9 a nivel global, aunque hace una semana que ya se presentaron en China. Ahora hemos conocido nuevas informaciones que adelantan las características del que sería el modelo más accesible de la serie, el Oppo Find X9s. Un teléfono que desde luego va a ser muy similar en prestaciones a sus hermanos mayores, aunque recortando en ciertos aspectos para que además sea bastante accesible a nivel de precio.

Desvelado casi todo de él

Ha sido el popular filtrador chino Digital Chat Station quien ha anticipado las características de este nuevo dispositivo de Oppo, que podría lanzarse el próximo año. Será una auténtica bestia en cuanto a rendimiento, porque contaría con el potente procesador MediaTek Dimensity 9500, que ahora se puede considerar el buque insignia del fabricante, y por tanto no tiene nada que envidiar a los X9 estándar en términos de potencia y rendimiento.

Su pantalla tendría un tamaño de 6,3 pulgadas, mientras que su resolución sería 1.5K, en un panel OLED plano con tecnología LPTS. Por tanto a nivel de pantalla ofrece las mejores prestaciones posibles en esta gama. Por otro lado, el teléfono presumirá de una cámara de fotos triple, que contaría con sensores bastante potentes a nivel de resolución, no limitándose solo al principal.

Porque tendría uno principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 50 megapíxeles, y un telefoto de 50 megapíxeles. El sensor principal sería de Sony. La batería también tendría una capacidad notable, hablamos de nada menos que 7000mAh, muy por encima de la media, sobre todo entre los gama media premium. Llegaría con un sensor de huellas ultrasónico en la pantalla, lo menos que podemos pedir en un tope de gama.

El nuevo teléfono de Oppo se espera que llegue el próximo 2026, aunque lo haría según el filtrador en el primer trimestre, por lo que podríamos esperarlo como mucho a finales de la primavera. Seguramente el año nuevo chino sea una buena excusa, a mediados del mes de febrero. Lo normal es que este modelo tenga un precio más asequible que sus hermanos mayores, y es que hay algunas especificaciones en las que Oppo ha recortado para hacerlo más accesible en todos los sentidos.

Hablamos de un modelo que sería más compacto en tamaño que el modelo estándar, y aunque será igual de potente en cuanto a procesador y tendrá la misma batería, su cámara aun conservando la misma resolución de sus sensores, será algo más básica en cuento a las prestaciones. En cualquier caso será un modelo sobre todo pensado para quienes buscan un tope de gama de dimensiones más reducidas y compacto, pero sin renunciar prácticamente a ningún aspecto de su potencia.