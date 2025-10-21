El Realme GT 8 Pro es oficial: presume de cámara Ricoh GR y diseño modular

Sin duda alguna es uno de los móviles más esperados de esta recta final del año. Y es que lo más potente de Realme llega este año con novedades de calado, que nos permiten disfrutar de mejores fotografías, así como de un diseño que podemos alterar a nuestro gusto, algo que parecía ya olvidado en el cajón de las patentes de muchos fabricantes. Un nuevo Realme que promete una extraordinaria potencia, y una capacidad para hacer fotos al nivel de las cámaras Leica o Hasselblad que ya pueblan el mercado.

Realme GT 8 Pro: la modularidad llevada al extremo

Realme ha anunciado que su nuevo teléfono es de diseño modular, básicamente hablamos del módulo de cámara, que se puede cambiar por otro cuando queramos. Eso sí, para ello es necesario contar con un destornillador, ya que estos módulos se fijan mediante unos tornillos Torx en los laterales. Junto a este teléfono, Realme ha lanzado tres modelos diferentes de módulos, pero lo que nos parece más sorprendente es que se tratará de un módulo totalmente abierto a modificaciones.

Realme GT 8 Pro | Realme

Ya que Realme ha compartido un archivo 3MF que contiene el modelo de módulo estándar, y el cual podemos editar a nuestro antojo con la forma que se nos ocurra. Después, podremos imprimirlo en cualquier impresora 3D, y darle al teléfono un aspecto único conservando las especificaciones de fijación de los accesorios originales. Sin duda una apuesta por la modularidad de lo más sorprendente.

Ricoh apuesta por Realme

Es uno de los grandes atractivos de este teléfono, su cámara de fotos. Y es que igual que Leica apostó por Huawei primero y Xiaomi después, o Hasselblad por Oppo, Realme ahora cuenta con el apoyo de una de las firmas de fotografía más prestigiosas en las últimas décadas, la nipona Ricoh. En este caso toda la experiencia fotográfica se basa en emular a sus cámaras GR. Por ello, la cámara cuenta con un modo GR que explota sus grandes cualidades de fotografía.

Realme GT 8 Pro | Realme

Empezando por su sensor principal de 50 megapíxeles, antirreflejos y optimizado por Ricoh, que cuenta con una matriz de lentes altas de 7P, así como cinco capas de revestimiento de reflexión ultrabaja. Por ello consigue reducir la reflectividad hasta solo el 0,2%. También cuenta con vídrio azul y recubrimientos AR de doble capa que transmiten hasta un 97% de la luz. Esta cámara recrea las distancias focales de 28mm y 40mm.

Presume de una característica que actualmente es tendencia en el mercado, como es la cámara de periscopio de alta resolución. Y es que cuenta con un sensor ISOCELL HP5 de 200 megapíxeles fabricado por Samsung. El tercer sensor de este teléfono es de 50 megapíxeles y cuenta con un formato ultra gran angular con campo de visión de 116 grados. Una camara que puede grabar vídeo en resolución 8K hasta 30fps. Realme ha desarrollado también con Ricoh un algoritmo que mejora el procesamiento de fotos y vídeos con un toque más profesional y cercano a sus cámaras. Delante cuenta con una cámara selfie de 50 megapíxeles.

Todo un tope de gama

Este teléfono por lo demás, nos ofrece todo lo que esperar de un tope de gama, e incluso más allá. Con una gran pantalla con resolución 2K. Tiene una diagonal de 6,79 pulgadas, así como un panel LPTO AMOLED con una tasa de refresco de 144Hz. Tiene una enorme potencia, gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que viene acompañado de hasta 16GB de memoria RAM o 1TB de almacenamiento interno.

Su batería también es de lo mejor de su ficha técnica, gracias a una enorme capacidad de 7000 mAh, así como una potencia de 120 W de carga con cables, y de 5 W sin cables. Llega con lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla, así como Android 16 bajo la última capa de Realme. Y lo mejor de todo es que es un teléfono muy asequible para todo lo que ofrece. De momento se ha presentado en China, donde su precio es de unos 480 euros al cambio para la versión de 12 GB+256 GB, mientras que la versión más equipada, de 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento interno, tiene un precio de unos 629 euros al cambio.