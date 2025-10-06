El potente Realme GT 8 Pro se filtra en otra imagen

Va a ser uno de los móviles más potentes de los próximos meses, y sobre todo de 2026. Y ahora hemos conocido un nuevo aspecto esencial de este terminal, como es su diseño, o al menos parte de él. Y es que se ha filtrado en una imagen que muestra al teléfono un tanto oculto, pero que nos da claras pistas de por dónde se va a mover su aspecto final. Un móvil que Realme ya ha anunciado que llegará a España próximamente.

Este será el Realme GT 8 Pro

En la imagen que hemos visto se puede apreciar que lleva una funda blanca que lo oculta en mayor medida, pero que sí deja ver al módulo de cámara. Este es redondo, parece que con una barriga pronunciada, y que cuenta con una disposición de los sensores poco habitual. Pero podemos apreciar que tendrá dos sensores principales en la parte superior, así como un sensor en la inferior, alineado con la parte izquierda. Y no parece ser casual, porque por el aspecto del sensor, todo apunta a que se trata de un teleobjetivo de periscopio.

De todas formas, parece que la imagen real capta un teléfono que en realidad estaría despistándonos en términos de diseño. Porque parece que lo que oculta esta carcasa, es un módulo de cámara que en realidad sería cuadrado, con dos aletas laterales, y que tendría la misma disposición de los sensores que hemos visto en otros render de este teléfono, como el que se puede apreciar en el tuit adjunto. De todas formas casi es lo de menos cuando conocemos las especificaciones de este teléfono.

Y es que las filtraciones nos han vendido avanzando que este teléfono contará con un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 50 megapíxeles, y el más importante de ellos. Será el telefoto de periscopio de 200 megapíxeles, que será capaz de ofrecer unos retratos de calidad profesional al más puro estilo de los modelos que hemos conocido de Vivo, y de manera inminente, de Oppo también, todos ellos móviles primos hermanos de los Realme.

Este sería de hecho el primer móvil con cámara optimizada por Ricoh, la popular firma de fotografía nipona. Además, este teléfono llegaría con una enorme batería de 7000 mAh, con una potente carga de 120 W. Su pantalla tendría una pantalla OLED LPTO de BOE, que contaría con resolución 2K y tasa de refresco de 144 Hz, desde luego de las mejores especificaciones que podemos esperar de una pantalla.

Y para rematar, un espectacular rendimiento gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Además, tendrá sensor de huellas ultrasónico en la pantalla, y certificación IP69 frente al agua y el polvo. Un móvil que debería estrenarse con Android 16 y la capa de personalización de Realme UI 7.