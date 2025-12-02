Un solsticio, dos lluvias de estrellas y una superluna que no se volverá a ver hasta 2042: estos son todos los eventos astronómicos de diciembre

Nos hemos despedido de noviembre para darle la bienvenida a diciembre. La buena noticia es que este mes llega cargado de grandes eventos astronómicos que podremos disfrutar en el cielo durante estos días. Te lo contamos.

Calendario lunar

La Tierra emplea aproximadamente 29 días y medio en completar el ciclo de las cuatro fases principales: luna llena, luna nueva, cuarto creciente y cuarto menguante. Pero como cada año tiene un total de 365 o 366 días, hay un total de 12,4 ciclos lunares completos al año. Eso quiere decir que, cada entre dos y medio y tres años aproximadamente, se dan 13 lunas llenas al año.

Una vez terminada la luna llena, esta pasa a cuarto menguante; es decir, la parte izquierda iluminada y forma de C.

Posteriormente, la luna se convierte en luna nueva, que es una fase lunar que sucede cuando la luna se encuentra situada exactamente entre la Tierra y el sol, de manera que su hemisferio iluminado no puede ser visto desde nuestro planeta.

Tras la luna nueva, esta pasa a cuarto creciente que, al contrario que cuarto menguante, esta vez es la parte derecha la que se ilumina. Tras ella, llega la luna llena, y vuelve a empezar el ciclo lunar.

Luna llena | Unsplash

La Luna comenzará el mes en luna llena, para pasar después a cuarto menguante, antes de comenzar su progresión con luna nueva y finalizando el mes en cuarto creciente. El calendario lunar de diciembre es el siguiente:

Luna llena: 5 de diciembre (0:14 horas), bajo el signo de Géminis.

(0:14 horas), bajo el signo de Géminis. Cuarto menguante: 11 de diciembre (21:51 horas), bajo el signo de Virgo.

(21:51 horas), bajo el signo de Virgo. Luna nueva: 20 de diciembre (2:43 horas), bajo el signo de Sagitario.

(2:43 horas), bajo el signo de Sagitario. Cuarto creciente: 27 de diciembre (20:10 horas), bajo el signo de Aries.

Superluna Fría

Cada mes, la Luna llega a su fase de luna llena y adquiere un nombre distinto. En el caso de diciembre, se llama Luna Fría. Como sucede con otros nombres de las lunas, esta denominación hace referencia a los nativos americanos, que vinculaban esta fase con la llegada de las temperaturas más bajas del año y con el inicio del período invernal. Además, también será una superluna, la última de año. Esto significa que ocurrirá cerca del perigeo (es decir, cuando la órbita del único satélite natural de la Tierra se halle en su punto más próximo a la Tierra) y aparecerá ligeramente más grande y brillante en el cielo que las lunas llenas habituales. Por su combinación de factores, este fenómeno no se repetirá hasta 2042.

Lluvias de estrellas

Tampoco faltará este mes la lluvia de estrellas. Habrá dos: las Gemínidas, entre el 4 y el 17 de diciembre (máxima actividad el día 14) y las Úrsidas, entre el 17 y el 26 de diciembre (máxima actividad el 22 de diciembre).

Lluvia de estrellas | iStock

Solsticio de invierno

El domingo 21 de diciembre de 2025 a las 16:03 horas tocará despedirse definitivamente del otoño 2025. Aquí en España y en todo el hemisferio norte este evento astronómico marca el inicio del invierno. Sin embargo, en el hemisferio sur comienza el verano.

Matera nevada en invierno | iStock

Conjunciones planetarias

Una conjunción planetaria es un fenómeno astronómico que ocurre cuando dos o más planetas se observan muy próximos entre sí en el cielo, desde la perspectiva de un observador terrestre. Estas son las que tendrán lugar este mes de diciembre: