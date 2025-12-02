Qué es el té matcha y cuáles son sus beneficios: ¿Es mejor que el café?

En los últimos años, las redes sociales se han llenado de influencers tomando té matcha, una bebida que se ha popularizado por su color vibrante y su ritual de preparación. Pero, ¿cuáles son sus beneficios? Te contamos los detalles.

El matcha es un, hecho a base de hojas molidas. Es conocido por su color verde intenso y su. Su sabor mezcla el toque dulce con el sabor amargo.

Para prepararlo, basta con introducir los polvos de matcha en agua hirviendo y mezclar bien hasta que no queden grumos y se forme una espuma ligera. Para este paso se suele utilizar un batidor de bambú. Una vez está lista la mezcla, se puede consumir así, o añadir leche u otro tipo de bebida vegetal.

A diferencia de otros tés en los que se infusionan las hojas, del macha de consume toda su hoja, pues en su proceso de preparación se recolectan, se secan, se bañan en vapor y se muelen hasta conseguir una textura en polvo muy fina. Esto se traduce en una mayor ingesta de beneficios.

El matcha es rico en antioxidantes y vitaminas, entre ellas la A, B2, C, D, E y K. Gracias a su concentración en polvo, también contiene potasio, proteínas, calcio y hierro. Es por ello por lo que científicos hablan de que los compuestos del matcha tienen efectos positivos contra virus, bacterias, inflamación o alergias.

Otros beneficios del matcha están relacionados con la mejora de funciones cognitivas como la atención y la memoria, la reducción de estrés, y la regulación de la secreción de insulina. Además, también destacan sus efectos antidiabéticos.

El té matcha, a diferencia del café, contiene menos cantidad de cafeína debido a la presencia de L-teanina, un aminoácido que reduce sus efectos y proporciona energía sin el nerviosismo que puede producir el café. Este aminoácido también aumenta la serotonina y la dopamina.

Por todo ello, se trata de una bebida que, más allá de las modas, contiene una gran cantidad de beneficios que pueden ayudarnos en nuestro día a día.