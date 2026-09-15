El Realme 16 Pro desvela su exclusivo atuendo especial de Harry Potter

Las ediciones especiales se han convertido en una vía de ingresos adicional en muchos segmentos de la tecnología. Y el de los smartphones no va a ser una excepción. En este caso hablamos de que Realme tiene ya lista una nueva edición de su Realme 16 Pro, uno de sus móviles más destacados, con una temática de Harry Potter, que es evidente que a más de uno le va a entrar por los ojos. Y es que la firma china ha desvelado ahora cuál será el diseño de esta versión basada en la popular película, a la vez inspirada en los libros de J.K.Rowling.

Así es el nuevo realme 16 Pro Harry Potter Edition

No es la primera vez que Realme ofrece ediciones especiales de sus móviles, ya hemos visto en otras ocasiones ediciones tan especiales como la del realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, que ya demostró que la firma china se encuentra cómoda en estos entornos. Ahora la firma ha mostrado cómo va a ser este espectacular teléfono que tendrá una tirada limitada de 5.000 unidades en todo el mundo.

realme 16 Pro Harry Potter Edition | Realme

Tal y como ha descrito Realme, la parte trasera ofrece un acabado en tono marrón elaborado con textura de piel premium y un patrón estampado estilo Argyle, a su vez inspirado en la escena del ajedrez mágico. También podemos ver los escudos de la escuela en la parte central posterior, donde destacan de forma sutil los escudos oficiales de Hogwarts.

La cámara también ofrece personalización de Harry Potter, en este caso este área, con el Metal Mirror Camera Deco cuenta con un diseño brillante ideado para evocar los ojos de la lechuza Hedwig. Y el marco metálico en el chasis central incluye la frase de bienvenida Welcome to Hogwarts grabada a láser. Pero esto no es todo, ya que el teléfono no es lo único que se personaliza en esta edición.

Sino que también la caja en la que viene el terminal es de auténtico coleccionista. Ya que se trata de una réplica del baúl, una reproducción a escala 1:1 del icónico baúl de viaje de Harry Potter. Con ella llegan también varios accesorios coleccionables, como el Pack de Bienvenida de Hogwarts, integrado por la carta de aceptación, el billete de tren, marcapáginas con los escudos de las cuatro casas, postales de Harry, Hermione y Ron, un pin para la extracción de la SIM y una funda protectora con el logotipo de Hogwarts grabado en relieve.

Esta edición no llega por casualidad, ya que se trata de una colaboración que se enmarca dentro de la celebración de los 25 años del fenómeno Harry Potter. Ahora falta saber cuánto va a costar esta edición, de la que estamos seguros de que muchos consumidores que no utilizan habitualmente móviles Android o Realme seguro que van a adquirir, simplemente por su pasión por el universo de Harry Potter. Actualmente, el Realme 16 Pro se vende en España por algo más de 300 euros para su versión básica de 8 GB + 256 GB.