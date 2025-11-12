El Realme Neo 8 se asoma al horizonte con mucha potencia y una batería gigante

Realme sigue trabajando en su nueva generación de smartphones, tras haber presentado el potente Realme GT 8 Pro. Ahora le toca el turno al Realme Neo 8, un teléfono que va a posicionarse también en la gama alta, con unas prestaciones difíciles de superar para muchos competidores. Ahora uno de los filtradores con mejor reputación del mercado chino ha desvelado sus principales características, entre las que destacan tanto su rendimiento como la gran capacidad de su batería.

Más madera para la gama alta

Aunque no ha desvelado que se trate de este modelo, muchos esperan que sea el futuro Realme 8 neo. Este teléfono llegará con un potente procesador Snapdragon 8 Gen 5, la variante no Elite del procesador, pero que sigue siendo más que suficiente para alimentar a un móvil de alta gama, por lo que podemos esperar el máximo rendimiento de este futuro terminal del fabricante chino. A nivel de pantalla, también ofrecerá unas excelentes prestaciones.

Tanto es así que se espera que cuente con un panel OLED de 6,78 pulgadas, y que tiene un diseño plano, por lo que no encontramos curvas en su diseño. Esta tendrá una resolución de 1.5K, por lo que se trata de unas características dignas de un móvil de alta gama, aunque no de un buque insignia, algo que podríamos esperar si contara con un panel de tecnología LPTO al menos.

Esta pantalla contaría con un lector de huellas integrado en la pantalla. Pero sin duda la estrella de este teléfono sería su batería, que se convertiría en una de las más grandes del mercado en la actualidad. Y es que se especula con que tenga una capacidad de 8000 mAh nada menos, lo que se acerca al doble de capacidad de la mayoría de baterías de los móviles más comunes en el mercado actual.

La cámara de fotos quizás sea el aspecto menos destacado de este teléfono, al menos no sería lo que esperaríamos de un buque insignia, pero sí de un teléfono de gama media premium. Esta contaría con un sensor principal de 50 megapíxeles, mientras que le acompañaría otro secundario del que no se ha detallado exactamente cuál se trata.

Por tanto, podemos esperar que este teléfono se ubique un peldaño por debajo de los topes de gama de la marca, pero mostrando igualmente la máxima potencia, tanto en poder de rendimiento como en la autonomía, que podría ser de entre dos o tres días. Un teléfono que se espera que pueda ser oficial en el primer trimestre de 2026, y aunque se especula con el nombre de Realme Neo 8, podría añadirse a esa denominación el apellido SE.