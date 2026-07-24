El nuevo Oppo K5 es oficial: un móvil con ventilador integrado y batería de 8000 mAh

Los móviles de grandes baterías son cada vez más numerosos, lo vemos casi todas las semanas, con nuevos smartphones que nos ofrecen capacidades que prácticamente doblan a la media en el mercado. En este caso, Oppo ha lanzado un teléfono que no solo cuenta con una batería grande, sino con algo que no es habitual en la industria, y que no sabemos exactamente cómo lo recibirán los usuarios, como es la integración de un ventilador en su interior, algo que es prácticamente exclusivo de ordenadores portátiles y de sobremesa.

¿Tiene sentido un ventilador en este móvil?

La realidad es que cuando pensamos en un dispositivo que necesita un ventilador como este, lo hacemos normalmente de uno muy potente, que lo es tanto que, al procesar tareas exigentes, emite mucho calor hasta sobrecalentarse. Pero en este caso no parece tan justificado, ya que el nuevo Oppo K5 cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7360 Super, que, salvo que ese apellido Super signifique algo realmente potente, que no lo creemos, es un buen procesador de gama media, pero nada más.

El ventilador del Oppo K5 | Oppo

Aunque lógicamente siempre es de agradecer esta iniciativa, y mucho nos tememos que es un experimento de Oppo en un buen modelo de gama media. Además de ese procesador, nos ofrece memoria RAM LPDDR4X, así como almacenamiento UFS 3.1. Además, ofrece una pantalla con tecnología AMOLED, con diagonal de 6,59 pulgadas, así como una tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 1200 nits y resolución de 1.5K, por lo que ofrece especificaciones muy competentes.

El nuevo Oppo K5 | Oppo

En lo que a la cámara se refiere, nos ofrece dos sensores traseros de 50 megapíxeles, el principal con estabilización óptica de imagen, y el secundario un ultra gran angular. Delante, a la hora de hacer selfies, ofrece un sensor de 50 megapíxeles. La batería es una de las mejores características de este teléfono, ya que ofrece una capacidad de 8000 mAh y una carga bastante potente de 80 W nada menos, por lo que en este aspecto podemos esperar las mejores prestaciones.

A pesar de ello, solo pesa 205 gramos, lo que es algo extraordinario con una batería tan grande. Incluso es resistente al agua y el polvo en la máxima certificación, como es la IP69, que supera incluso en exigencias al estándar actual, que es IP68. No faltan conectividad Wifi 6, Bluetooth 5.4, NFC para hacer pagos en establecimientos, sensor infrarrojo, así como conectividad 5G y 4G. Su software es ColorOS 16 basado en Android 16. Llega en dos colores, Gale Grey y Speed White, de momento a China, en una única versión de 12 GB + 256 GB, con un precio de 299 euros al cambio.