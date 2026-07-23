El nuevo Nokia 123 es un móvil rugerizado de apenas 35€

HMD ha lanzado un nuevo móvil bajo la marca Nokia, como sabéis, desde hace años la firma nórdica ha tenido la licencia del legendario fabricante de móviles, y ha lanzado multitud de modelos básicos. Si hace unos días lanzaba varios modelos con IA integrada, ahora le toca el turno a un modelo más modesto, pero orientado a un nicho de mercado muy concreto, que busca teléfonos realmente resistentes y que nos libren de todas esas distracciones que nos traen las grandes pantallas.

Un móvil resistente y muy básico

Cuando decimos que es un móvil básico, es que estamos ante un terminal que cuenta solo con conectividad 2G, lo que puede ser un ejercicio de alto riesgo en algunas regiones, donde poco a poco se están comenzando a desconectar antenas de esta conectividad en favor de tecnologías más modernas como 3G, 4G y 5G. Pero por lo demás, nos parece un dispositivo realmente interesante y que nos puede brindar muchas alegrías por el precio tan ajustado que tiene.

El nuevo Nokia 123 | HMD

Aunque sin duda lo más destacado de este móvil es su durabilidad, porque se trata de un terminal que cuenta con certificación de resistencia tanto al agua, como a la arena y al polvo, muy poco habitual en terminales tan baratos. Además, cuenta con sellos de goma que protegen los puertos de carga incluso cuando estos se mojan o están en entornos donde hay mucho polvo que puede depositarse.

También está recubierto de una textura antideslizante en sus laterales, que lo hace perfecto para poder agarrarlo incluso si tenemos la manos mojadas o manchadas. Según HMD, este Nokia 123 está equipado con una antena más poderosa, que en comparación con anteriores modelos 2G de la marca ofrece una señal más fuerte y más fiable, que se traduce en llamadas más claras y conectividad más fluida.

Uno de los puntos fuertes de este nuevo Nokia 123 es su batería, que es más grande que las que tradicionalmente la marca monta en sus móviles básicos. En este caso cuenta con una capacidad de 1750 mAh, que viene a ser unos 300 mAh más que los modelos anteriores. Según Nokia, puede permanecer encendido casi tres semanas con una sola carga completa.

Algo que nos gusta es que llega con conector USB tipo C para la máxima compatibilidad a la hora de cargarlo. Y para rematar, ofrece una linterna más potente, hasta un 300% más que la de un Nokia 110. El movil se ha dejado ver en varios países europeos, como Bulgaria, donde cuesta 35 euros, o Grecia, donde su precio ronda los 40 euros. En cualquier caso, precios muy accesibles para un móvil rugerizado.