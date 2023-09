¿Por qué los iPhone 15 Pro van a ser más caros?

No es la primera vez que hablamos de ello, pero según se van acercando los lanzamientos de Apple dentro de una semana exacta. Las estrellas de estas presentaciones serán sin duda alguna los iPhone 15 Pro, ya que aglutinarán las grandes novedades de Apple en sus móviles. Y es que parece que este año las novedades sí que tendrán una influencia directa en el precio final, y Apple no se limitará a implementarlas sin más, sino que será necesario aumentar esos precios para que a los de Cupertino “le salga a cuenta” lanzar estos teléfonos.

¿Cuáles son esas novedades?

Pues hay dos que van a destacar sobre el resto de la ficha técnica, y una tercera que podría tener también algo de parte en ese aumento de precio. Hablamos por un lado de la nueva cámara de fotos, que estrenará un sensor de periscopio, que como sabéis suelen ser también más caros. Estos sensores permiten aumentar las posibilidades del zoom, con mayores aumentos sin pérdida de calidad, gracias a una serie de espejos que reflejan la luz.

Esto aumenta la calidad de la cámara de fotos, que es capaz de obtener fotos con mejores aumentos y sin perder la calidad. Por otro lado, el marco de titanio va a ser otro de los responsables del aumento del precio del nuevo teléfono de Apple. Este material no solo ofrece mayor resistencia al teléfono, y por supuesto un toque más premium, sino que además aumenta automáticamente el precio del teléfono, al tratarse de un material más exclusivo y por supuesto más caro y costoso.

Hay un tercer aspecto que podría aumentar el precio final de los iPhone 15 Pro, o al menos justificarlo. Hablamos de la pantalla, que ahora va a reducir sus bordes un poco más. Hasta convertirse en unos de los más delgados del mercado. Algo que le dará un toque más exclusivo al teléfono. Y es que será lo más parecido a una pantalla “Edge” pero que no necesitará de una curva lateral, ya que el efecto de sus bordes prácticamente inexistentes será muy similar visualmente.

Eso sí, la cámara con periscopio solo estará disponible en el iPhone 15 Pro Max, y no en el modelo Pro estándar. De hecho, se especula con que este modelo Max pase a denominarse Ultra, como hemos visto precisamente en el Apple Watch que ha estrenado caja de titanio. Y es que se espera que los precios aumenten sobre todo en los modelos Pro, y no tanto en el estándar y el Plus, que mantendrán su precio prácticamente igual.

Y aunque es algo que no debería influir en el precio, ya que no lo ha hecho siempre. Hablamos del procesador Apple A17 Bionic, que una vez más dotará a los iPhone de más potencia que nunca. En definitiva, nuevos componentes que podrían justificar un aumento del precio notable, que podría llegar a suponer un coste adicional de entre 100 y 200 euros. Saldremos de dudas el próximo martes en Cupertino y de la mano de Tim Cook.