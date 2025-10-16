Los Honor Magic8 Pro y Magic8 son oficiales: isla dinámica, máxima potencia y una batería enorme

Honor ha presentado a sus nuevos topes de gama, se trata de los Honor Magic 8 y Magic8 Pro, que representan lo más avanzado de la marca, con permiso del sorprendente Robot Phone, que de momento tan solo es un prototipo. Estamos ante teléfonos muy solventes, y verdaderamente sobrados de especificaciones en todas sus facetas, aunque si por algo destacan, es por su gran potencia y por una cámara de fotos bien diseñada.

Ficha técnica del Honor Magic8 Pro

Un móvil espectacular lo mires por donde lo mires, empezando por su diseño, que destaca por un enorme módulo de cámara redondo. Dentro de él encontramos una gran cámara de fotos, que cuenta con un sensor telefoto de periscopio con una gran resolución de 200 megapíxeles y zoom de 3,7x. La cámara de fotos principal nos ofrece una resolución de 50 megapíxeles, y está acompañada también de un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles.

Honor Magic8 Pro | Honor

A nivel de rendimiento nos ofrece el procesador más potente del momento, como es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, que es el que van a equipar todos los buques insignia Android a lo largo de 2026, por lo que en este aspecto la velocidad y fluidez de movimientos está garantizada. Un teléfono que viene en versiones de hasta 16GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno.

Su pantalla tiene un tamaño de 6,71 pulgadas, con tecnología LPTO OLED, y una tasa de refresco de 120 Hz variable, con resolución de 1256x2808 píxeles. Esta ofrece un brillo pico de hasta 6000 nits. La cámara frontal cuenta con un sensor de 50 megapíxeles, así como de una cámara de profundidad 3D para el reconocimiento facial, ambos forman en la parte superior una pastilla similar a la de la isla dinámica de los iPhone.

La batería es muy grande, de 6270 mAh y 100 W de potencia, pero en China es más grande aún, alcanzando los 7200 mAh de capacidad. También es compatible con carga inalámbrica de 80W. Se estrena con MagicOS 10 y Android 16. Es un móvil muy resistente, con certificaciones IP68/IP69/IP69K. Su precio parte de los 687 euros al cambio.

Ficha técnica del Honor Magic8

El modelo estándar destaca también por un diseño premium, muy similar en aspecto al de los modelos Pro. Este cuenta con una diagonal de pantalla más pequeña, de 6,58 pulgadas, contando con un panel LPTO OLED. También es igual de potente que el modelo Pro, al contar también con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Viene con versiones de hasta 16GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento interno.

Honor Magic8 Pro | Honor

En este caso su cámara de fotos, dentro de un módulo muy similar, es más modesta. Esta tiene un sensor principal de 50 megapíxeles, que viene acompañado de un ultra gran angular de 50 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles con zoom óptico 3x. Y delante, la cámara también es de 50 megapíxeles, pero en este caso está sola y no hay una isla dinámica similar.

Aquí la batería es más grande, alcanzando los 7000mAh y con una carga muy potente de 90W con cables, y de 80W sin cables, prácticamente la misma. También se estrena con Android 16 como sistema operativo bajo la capa de Honor. El precio con el que llega al mercado chino parte de 540 euros al cambio.