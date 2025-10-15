El POCO X8 Pro tendrá la batería más grande del mercado, sencillamente monstruosa

Lo de las baterías de los smartphones está evolucionando a una velocidad endiablada. Si hasta hace poco era la potencia de carga la que crecía sin parar, hasta haberse estabilizado más o menos en los 120W como techo, ahora le toca el turno a la capacidad. Y es que la tecnología de baterías de silicio está permitiendo que muchos fabricantes lancen móviles con unas prestaciones y diseño que eran imposibles de imaginar hace apenas algo más de un año. Y uno de los mejores ejemplos podría plasmarse en uno de los futuros móviles de POCO, que a su vez se basará en una bestia de Redmi.

Una batería como ninguna otra

Como hemos visto estos días con el POCO F8 Ultra, o anteriores generaciones, estos modelos de POCO serán básicamente teléfonos de Redmi remarcados para el mercado global. En este caso se trata del Redmi Turbo 5 el que se ha filtrado, desvelando esa espectacular batería. Y como no, ha sido Digital Chat Station el filtrador chino que lo ha filtrado. Y esto es un indicador de que la información tiene bastante fiabilidad, como la mayoría de sus predicciones.

Los POCO y POCO X7 Pro | POCO

En este caso, lo más llamativo de la filtración, es la capacidad de la batería, que según sus palabras, sería de nada menos que 9000mAh, superando de largo la más grande que hemos visto en un móvil de marcas relevantes, que hasta ahora era de 8500mAh. Por tanto la capacidad de batería de este teléfono sería prácticamente el doble de la que ofrecen de media la mayoría de smartphones del mercado. Además esta batería se cargará con mucha potencia, en este caso de 100W.

En su mensaje en la red social Weibo, ha desvelado muchos más detalles de este teléfono. Ya que contaría con una pantalla OLED plana con resolución de 1.5K. Esta contará con un sensor de huellas integrado en la pantalla, que además contará con tecnología ultrasónica, que garantiza un funcionamiento rápido y preciso de la lectura de la huella. La anterior generación contaba con uno óptico, por lo que es una gran mejora.

El nuevo teléfono de POCO y Redmi contaría con un buen nivel de resistencia, el más alto, tanto IP68 como IP69, lo que le hará especialmente resistente al agua y al polvo. También contará con un marco de metal para darle más robustez, y de paso un aspecto más premium, aunque sin llegar a los de titanio que están tan de moda. Un teléfono que en el caso primero de Redmi, y después de POCO, se convertiría en uno de los más potentes de su clase.

Ya que sería el primero en contar con el potente procesador MediaTek Dimensity 8500 Ultra, que podría llegar también en un primer momento al Oppo Reno 15 Pro, por lo que será un teléfono realmente potente, y a la altura de las circunstancias. Como suele ser habitual en este tipo de teléfonos, lo normal es que el aspecto más descuidado sea la cámara de fotos, que normalmente queda relegada a un segundo plano respecto de las especificaciones de rendimiento y batería.